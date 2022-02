Sommet UE-UA : les pourparlers entre les deux continents se dérouleront sur de nouvelles bases

Au moins 80 chefs d’Etat et de gouvernements de l’Union africaine et de l’Union européenne, prennent part, du 17 au 18 février 2022, au sixième sommet UE-UA, qui s’ouvre Bruxelles.

Le président du Conseil militaire de transition du Tchad prend part aux travaux. Mahamat Idriss Deby Itno, à son mot à dire sur les questions sécuritaires et la lutte contre le terrorisme dans le sahel. Surtout que le format de cette rencontre a changé, l’on passe des simples déclarations des personnalités, au système de table-ronde. Les chefs d’Etat n’auront plus que quelques minutes pour s’exprimer comme dans le passé. La formule adoptée cette fois, permet d’changer profondément (pendant 2 heures de temps) . Il est prévu au total sept tables-rondes. Les chefs d’Etat et chefs d’État ou de gouvernement de l’UE et de l’UA y participeront avec un groupe d’invités sélectionnés qui sont des experts dans leurs domaines respectifs

Les thématiques retenues sont entre autres ; financement de la croissance, sécurité et gouvernance, migrations, santé, transition énergétique, éducation et intégration économique. L’objectif est ainsi de fluidifier les débats et de permettre des discussions plus directes et plus franches. Egalement de relancer une relation mise à rude épreuve par la pandémie du Covid-19.

Le sommet constituera une occasion unique de jeter les bases d’un partenariat renouvelé et approfondi entre l’UA et l’UE bénéficiant d’un engagement politique au plus haut niveau fondé sur la confiance et une compréhension claire des intérêts mutuels. Les dirigeants devraient débattre de la manière dont les deux continents peuvent renforcer la prospérité. L’objectif est de lancer un ambitieux paquet d’investissements Afrique‑Europe en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle. Ils devraient également discuter des outils et solutions permettant de promouvoir la stabilité et la sécurité grâce à une architecture renouvelée pour la paix et la sécurité.