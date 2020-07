Sommet G5 Sahel-France : les chefs d’Etats font l’évaluation des travaux du sommet de Pau

Les chefs d’Etats du G5 Sahel et le président français se sont retrouvés à Nouakchott le 30 juin pour faire l’évaluation des travaux menés sur le terrain, six mois après le sommet de Pau du 13 janvier dernier

Les chefs d’Etats qui prennent part aux travaux de Nouakchott en Mauritanie sont, le président de la République mauritanienne, par ailleurs président en exercice du G5 Sahel, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président français, M. Emmanuel Macron, IDRISS DEBY ITNO du Tchad, Issoufou Mahamadou du Niger, Ibrahim Boubacar Keita du Mali, Rock Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. Le chef du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, le président de la commission de l’Union Africaine, M. Moussa Faki Mahamat et la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo.

La chancelière allemande, Mme Angela Merckel, le Président du conseil italien, M. Giuseppe Conte, le Président du conseil européen, M. Charles Michel et le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres ont participé aux échanges par visioconférence

Les travaux sont consacrés au suivi sur la stratégie engagée il y’a six mois lors de la réunion de Pau. D’après les premières indications, le travail aurait porté ses fruits car les terroristes ont changé de stratégie dans les différentes zones d’opérations. Toutefois, les exactions contre les civils les civils par les Forces armées nationales se sont accélérés ces derniers mois et les détournements des budgets militaires et des pots-de-vin versés lors des contrats d’armement peuvent faire empirer les choses, s’ils ne sont pas réglés, a confié Alain Antil, directeur du centre Afrique subsaharienne de l’Institut français des relations internationales (IFRI) à nos confrères de RFI