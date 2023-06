Sommet des chefs d’Etat de la CEEAC : voici les grands dossiers de la rencontre

Le Gabon accueillera le 1er juillet année courante, le 23ème sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC.

La 23ème Session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de la CEEAC sur le thème : « Relever le défi du financement de la communauté pour accélérer le processus d’intégration de la région Afrique centrale et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle ».

Selon le communiqué de la communauté économique des Etats de l’Afrique centrale, Libreville accueille en présentiel du 20 juin au 1er juillet 2023 les chefs des 11 Etats de la CEEAC.

Cette rencontre sera l’occasion pour les États membres de faire un point de l’état d’avancement du processus d’intégration régionale. Aussi, elle réunira le comité technique spécialisé du budget et des finances, le comité technique spécialisé justice et affaire juridique, le comité de représentant permanents, le comité inter État des experts, le comité technique spécialisée défense, sureté et sécurité et le Conseil des ministres de la CEEAC qui se tiendra le 29 juin. Les travaux de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC se tiendront quant à eux le 1er juillet au Palais Rénovation de Libreville.

Il est question lors de ce Sommet, de faire le point sur l’état de mise en œuvre des décisions des 21ème et 22ème sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC. Notamment sur la problématique du financement du processus de l’intégration en Afrique Centrale.

Par ailleurs, examiner et valider les Règlements intérieurs des Organes et Institutions de la Communauté ; examiner et valider les Protocoles annexés au Traité révisé de la CEEAC relatifs au Parlement, à la Cour de Justice et à la Cour des Comptes de la Communauté.

Aussi, examiner et valider les textes d’application du Règlement financier révisé de la CEEAC, relatifs aux règles budgétaires et comptables et, à la comptabilité générale et le plan des comptes général de la CEEAC et faire la revue de la situation politique et sécuritaire de la région au premier semestre 2023.

En outre, ce sommet de la CEEAC devrait se pencher sur le financement du processus d’intégration, mais surtout de réforme de l’organisation régionale.

Il faut souligner que c’est au terme du cinquième Conseil des ministres du Comité de pilotage de la rationalisation des Communautés économiques régionales en Afrique centrale (COPIL/CER-AC) qui s’était déroulé du 11 au 12 août 2022 à Yaoundé au Cameroun qu’a été adopté plusieurs textes réglementaires avec à terme le projet de fusion entre la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) et la Communauté économique des États d’Afrique centrale.