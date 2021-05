Sommet de Paris: entretiens bilatéraux franco-rwandais

Le président rwandais, Paul Kagamé, s’est entretenu avec son homologue français, Emmanuel Macron sur les relations entre Kigali et Paris.Les échanges entre les deux chefs d’Etat ont aussi porté sur d’autres sujets relatifs à la région d’Afrique de l’Est, annonce la présidence de la République du Rwanda.

Le président Kagame s’est joint aux chefs d’Etat et de gouvernement de toute l’Afrique et aux chefs d’institutions financières à la Conférence internationale sur le Soudan, et a ensuite rencontré le président français Emmanuel Macron en marge du Sommet de Paris sur la dette africaine.

Dans un entretien accordé à France 24, le président Kagamé a déclaré que les deux rapports sur le génocide rwandais, et sur lesquels le deux pays ont une convergence de vue, ont ouvert la voie à de meilleures perspectives dans leurs relations diplomatiques et bilatérales.

Kagamé a également rencontré son homologue de la République démocratique du Congo (RDC), le président Félix Tshisekedi, par ailleurs président en exercice de l’Union africaine (UA).