Sommet de l’UA: Le Maroc sera représenté par son Chef de gouvernement

Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, représentera le Maroc aux travaux de la 32-ème session ordinaire du Sommet de l’Union Africaine (UA), prévue les 10 et 11 février dans la capitale éthiopienne à Addis-Abeba.Outre les chefs d’Etat et de gouvernements des pays africains, cette réunion au sommet sera marquée par la participation des secrétaires généraux de l’ONU et de la Ligue Arabe, indique vendredi un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Cette session sera une occasion pour lancer le slogan de l’Union Africaine pour l’année 2019 « Réfugiés, rapatriés et personnes déplacées: vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique », ajoute la même source.