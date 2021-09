Somalie : nomination d’un nouveau chef des services de renseignement

Le Premier ministre somalien, Mohamed Hussein Roble, a choisi le Général Bashir Mohamed Jama pour un intérim après le limogeage de Fahad Yassin Haji Dahir pour mauvaise conduite.Ancien officier des Forces armées somaliennes, le Général Bashir Mohamed Jama occupait le poste de Directeur Général de l’Agence somalienne pour la construction et le développement. Auparavant, il a dirigé la garde somalienne et l’Agence nationale d’intelligence et de sécurité (Nisa, acronyme en anglais).

En outre, le Premier ministre somalien a demandé au Bureau national des poursuites de mener une enquête approfondie sur le cas de feu Ikraan Tahliil Farah, un agent de renseignement qui aurait été tué par les islamistes shebab. La disparition depuis trois mois de cette femme est imputée aux services de renseignement somaliens.