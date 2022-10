Somalie : Lourd bilan après une double attaque à la voiture piégée d’al-Shabab

La capitale de la Somalie a été une nouvelle fois visée par une attaque jihadiste revendiquée par le groupe al-Shabab, affilié à Al Qaida.Des scènes apocalyptiques. C’est ce à quoi ressemble une avenue très fréquentée de la capitale de la Somalie, après le double attentat perpétré le week-end dernier par des militants islamistes appartenant à al-Shabab.

Le mode opératoire du groupe jihadiste a consisté à envoyer deux voitures piégées, bourrées d’explosifs, faisant selon un bilan fourni par les autorités somaliennes, 100 victimes et 300 blessés.

C’est la deuxième attaque la plus meurtrière du groupe après celle de 2017, dans la même zone appelée K5, vers le carrefour Zobé.

L’un des véhicules a atteint le ministère de l’Education qui se trouve dans la même zone, à Mogadiscio. Le groupe jihadiste a revendiqué le double attentat, le justifiant par sa guerre contre l’enseignement d’un programme basé sur le « christianisme ».

Cette opération intervient quelques jours après l’assaut des insurgés islamistes contre un hôtel de la ville portuaire de Kismayo, dans le sud du pays, faisant neuf morts et 47 blessés.

Lundi 17 octobre, le Trésor et le Département d’Etat américain ont sanctionné une dizaine de personnes liées à cette organisation affiliée à Al Qaïda depuis 2010. Mais selon une note de suivi du cabinet en Intelligence stratégique et de veille sur le Sahel basé à Strasbourg,, les sanctions américaines sont « du domaine du symbole », étant entendu que « les membres et sympathisants d’al-Shabab qui vivent en Somalie ne sont peu, voire pas impactés par ce genre de sanctions ».