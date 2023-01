Somalie: l’IATA se félicite du rétablissement de l’espace aérien

L’Association internationale du transport aérien (IATA) se félicite de la reclassification, après trois décennies, de l’espace aérien au-dessus de la Somalie et de la région environnante en classe A.Cette reclassification a eu lieu le 26 janvier 2023 à 00h01, lorsque les services de contrôle du trafic aérien ont été rétablis de manière opérationnelle dans l’espace aérien, officiellement connu sous le nom de Région d’information de vol (FIR) de Mogadiscio.

Elle couvre la masse continentale entourant la Corne de l’Afrique et s’étend dans l’océan Indien. « La reclassification de la FIR de Mogadiscio en espace aérien de « Classe A » améliorera considérablement la sécurité dans la région et renforcera l’efficacité », a déclaré jeudi Kamil Al-Awadhi, vice-président régional de l’IATA pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

« Cela est dû aux efforts de collaboration de l’équipe de coordination spéciale de l’espace aérien de la Somalie, qui comprend l’Autorité de l’aviation civile, l’IATA, l’Organisation de l’aviation civile internationale, les FIR adjacentes et les compagnies aériennes », a ajouté M. Al-Awadhi.

La reclassification de l’espace aérien et la reprise opérationnelle du contrôle du trafic aérien dans la FIR de Mogadiscio ont été rendues possibles par l’installation et la mise en service d’une infrastructure moderne de radionavigation et d’autres technologies.

Elle fait suite à un essai réussi qui a débuté en mai dernier. « La modernisation de la gestion du trafic aérien et l’amélioration de l’infrastructure de navigation et de communication permettront d’améliorer la connaissance de la situation le long d’un couloir aérien de plus en plus fréquenté et de ses intersections avec les routes reliant de nombreuses régions du monde », a déclaré M. Al-Awadhi.

Tous les vols effectués dans l’espace aérien de classe A doivent être autorisés par le contrôle du trafic aérien, qui est également responsable du maintien de la séparation latérale et verticale entre les aéronefs, indique l’IATA, qui représente quelque 300 compagnies aériennes représentant 83% du trafic aérien mondial.