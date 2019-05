Société, politique et sport au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA traitent d’une diversité de sujets, allant de la tragique histoire des chiens Pitbull dans la banlieue dakaroise aux performances en Angleterre des Lions du football, Sadio Mané particulièrement, en passant par l’actualité politique nationale.« Drame de Pikine Icotaf : le Pitbull qui a déchiqueté le talibé, abattu », renseigne L’Observateur, notant par ailleurs que 3 Pitbulls, un Rottweiller et un Berger allemand, tous des races de chiens, ont été tués sur ordre de l’autorité administrative tandis que l’éleveur clandestin, propriétaire des chiens, est mis en « garde à vue ».

Pour sa part, EnQuête soutient que ce dernier a été « déféré » après que ses chiens ont été confisqués par la police.

Sur le procès en appel des médicaments illicites de Touba Belel (centre), « la justice (est) éclaboussée par l’affaire Amadou Oury Diallo », selon Vox Populi. Le journal note en manchette que ce dernier a été « gracié dans des conditions troubles » au moment où « le trafiquant de médicaments (est) absent de son procès en appel ».

Sur la lutte contre le terrorisme, Le Soleil fait savoir qu’une « rencontre de haut niveau » est prévue à l’Elysée, palais présidentiel de la France, et le président Macky Sall prendra part au sommet.

Ce qui ne sera pas le cas pour son premier Premier ministre Abdoul Mbaye, qui s’exprime « en toute liberté » dans Sud Quotidien. Donnant l’air dans cette interview de quelqu’un qui ne partira jamais en vacances avec Macky Sall, Abdoul Mbaye s’est dit convaincu que « tous les actes politiques qui sont posés par le président de la République actuel doivent être analysés sous l’angle de la tromperie ».

Sur la « crise interne » du Parti socialiste (PS), EnQuête rend compte du « début de la fronde au PS » et note que les recommandations d’Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam « cristallisent les tensions ».

Exclu de ce parti depuis un bout de temps, « Khalifa (Sall est) au menu » d’un entretien « entre Macky et Soham Wardini », selon Le Quotidien. Le journal renseigne que l’actuel maire de Dakar « démarche la libération de son prédécesseur » et proche, révoqué de son poste de maire depuis son incarcération il y a plus de deux ans.

Sur le bilan des Lions en Angleterre au cours de la saison écoulée, Record note un « Sadio géant » aux côtés d’un « Gana pas petit », ayant été « la grande muraille » d’Everton selon Stades.

Ce quotidien spécialisé dissèque par ailleurs la palette offensive élargie de Sadio Mané et voit « de la tête aux pieds » 22 buts inscrits en 42 tirs cadrés : « des stats d’attaquant complet ».

Mais ce qu’il faut retenir de l’international sénégalais de Liverpool, d’après Demba Mbaye, entraineur du club champion du Sénégal Génération Foot, est que « Sadio Mané a organisé sa vie pour devenir un meilleur joueur ».