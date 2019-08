Société, diplomatie et contrats pétroliers au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA traitent d’une diversité de sujets, allant de la série d’accidents de circulation à la polémique sur le pétrole et le gaz en passant par la participation de Macky Sall au sommet de la « Ticad 7 » au Japon.« Accidents de la route : cortège de malheurs », titre Walf Quotidien, rapportant que la délégation du ministre des Infrastructures Oumar Youm a été victime hier d’un carambolage avant que l’ambulance venue au secours des blessés ne cause trois morts à son tour.

Cette information a été également rapportée par EnQuête et L’Observateur. Ce dernier journal de préciser que le double accident a eu lieu sur l’axe Ross Béthio-Richard Toll, au nord du pays.

Pour sa part, Le Quotidien note que le retrait des « 7 places » de la circulation est préconisée pour une « énième mesure anti-accident ».

Sur un autre sujet, Sud Quotidien indique que « les établissements privés avertissent l’Etat » pour la prochaine année académique par rapport aux émoluments qui leur sont dus, concernant notamment l’orientation de certains bacheliers. La controverse entre les deux parties est qualifiée par le journal de « guerre des chiffres ».

En effet « l’Etat parle de 12 milliards » FCFA de dette là où les instituts privés en réclament six de plus, soit 18 milliards.

EnQuête consacre son édition du jour à un dossier portant sur les rendez-vous dans les hôpitaux et le manque de spécialistes dans ce secteur, assimilant cette situation à un «couloir de la mort ».

Le journal explique que pour se faire consulter par un spécialiste au Sénégal, il faut un rendez-vous sur « 2, 3, 6 mois, voire 1 an ». En plus, « le pays manque cruellement de spécialistes ; il ne compte que 20 neurologues, alors qu’il en faut 102 ».

En diplomatie, Le Soleil voit « une coopération multisectorielle et dynamique » entre le Sénégal et le Japon, soulignant que « le développement, la technologie et l’innovation » sont au menu de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (Ticad7) qui démarre aujourd’hui au Japon.

Sur un autre sujet, Le Quotidien note que « ça s’enflamme » dans le débat portant sur le pétrole et le gaz. Le journal souligne que le député Lamine Diallo et l’ancien PM Abdoul Mbaye dénoncent les « lenteurs » du Doyen des juges.

Toutefois, réplique Seydou Guèye, nouveau chargé de communication du Palais, il s’agit de « manœuvres politiques ». Par ailleurs, a précisé le journal, la DIC transmet son rapport au procureur.

Comme ayant lu ce rapport, L’Observateur informe que « le procureur décharge Aliou Sall » dans l’affaire Petro-Tim sur laquelle BBC a réalisé une enquête. En effet, le journal indique que « le parquet vise X » là où « le Doyen des juges hérite du dossier ».