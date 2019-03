Société : 51 tchadiens sélectionnés pour le programme d’entrepreneuriat TEF 2019

La Fondation Tony Elumelu a publié la liste des entrepreneurs sélectionnés dans le cadre du cinquième cycle du programme d’entrepreneuriat 2019. 51 Tchadiens figurent parmi les 3 050 entrepreneurs africains sélectionnés.

Pour ce cinquième cycle, plus de 216 000 candidatures ont été reçues, une nette augmentation par rapport aux 151 000 l’année dernière. Près de 90 000 d’entre elles ont été soumises par des femmes entrepreneures, soit une augmentation de 45%, ce qui témoigne la stratégie de la Fondation d’atteindre un plus grand équilibre entre les sexes. Les entrepreneurs sélectionnés recevront chacun un capital de démarrage non remboursable de 5 000 dollars, un accès à des mentors et un programme de formation commerciale de 12 semaines, directement axé sur les besoins des entrepreneurs africains.

La Fondation Tony Elumelu finance directement 1 000 entrepreneurs et 2 050 bénéficiaires supplémentaires sont soutenus par ses partenaires. Les 26 et 27 juillet 2019, les 3 050 sélectionnés se retrouveront au Forum d’Entrepreneuriat de la TEF, le plus grand rassemblement annuel d’entrepreneurs africains et de l’écosystème de l’entrepreneuriat sur le continent.

Le Promoteur de la TEF, Tony O. Elumelu, CON, qui a célébré son anniversaire ce jour, a déclaré: “Chaque année, nous sommes confrontés à une tâche presque impossible: sélectionner 1 000 entrepreneurs, parmi les centaines de milliers qui postulent. Nos entrepreneurs ont soif de changement. Nous devons nous unir pour les autonomiser et accélérer le changement que nous souhaitons sur le continent”.

Dans son discours, Mme Aisha Buhari, épouse du Président de la République Fédérale du Nigeria, a salué l’impact du programme sur le continent, chargeant les entrepreneurs sélectionnés à contribuer à la promotion et au développement du continent africain. “En effet, je suis convaincue que ces entrepreneurs de la Fondation Tony Elumelu inspireront une confiance profonde et auront une immense valeur non seulement pour le Nigeria, mais pour tout le continent”, a-t-elle déclaré.