Social et économie au menu des quotidiens marocains

Les enjeux de la généralisation de la couverture sociale, le développement des provinces du sud et la hausse des prix du carburant sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce vendredi.+Aujourd’hui Le Maroc+, qui s’attarde sur les enjeux de généralisation de la couverture sociale, écrit que ce chantier « titanesque » va donner l’occasion à de nombreux ménages marocains d’accéder aux soins dans des conditions plus dignes et de booster par la même occasion leur niveau de vie.

Alors que les attentes sont énormes de la part des citoyens, l’Exécutif veut mettre toutes les chances de son côté pour répondre aux aspirations de la population cible, constate le journal.

Si le projet de la généralisation de la couverture sociale sera concrétisé progressivement, les dispositifs inhérents à son exécution devront être prêts au préalable, rapporte-t-il, soulignant qu' »un travail de fond » devra être mené par un ensemble d’acteurs, ce qui nécessitera une « très grande coordination » et une « bonne convergence ».

+L’Economiste+, qui évoque le développement des provinces du sud, relève que ces provinces « font aujourd’hui le pari d’un vrai miracle économique », soulignant que les opportunités d’investissement y sont “réelles” et que le nouveau positionnement territorial stratégique « rassure les nombreux investisseurs” qui s’y installent.

Les projets structurants et d’autres sont en train de “transformer” cette région, avec “des résultats déjà tangibles”: infrastructures, tourisme balnéaire et écologique, production et industrialisation des énergies renouvelables et zones d’activités économiques, entre autres, indique le quotidien.

La publication souligne la nécessité de « désenclaver davantage » pour donner une plus grande égalité des chances aux régions, dont la compétition est « décisive » et « fondamentale » pour le développement.

+Al Alam+ constate que les prix des carburants poursuivent leur hausse. Le prix des carburants à la pompe au Maroc continue leur trend haussier, le prix du diesel ayant dépassé 10 DH/l, tandis que l’essence a atteint 12 DH/l, dans un contexte marqué par une hausse importante des prix du pétrole sur les marchés mondiaux, qui ont atteint environ 85 dollars le baril.

Autant cette hausse a grevé les poches des citoyens ordinaires, de propriétaires d’usines, de professions, d’agriculteurs, et de divers secteurs qui dépendent principalement des hydrocarbures dans leurs activités, la Fédération Nationale des propriétaires, commerçants et Gérants des Stations de Services au Maroc a indiqué que cette situation s’est répercutée sur le chiffre d’affaires des stations, lequel a fortement diminué.