Six morts dans des affrontements entre miliciens et forces de l’ordre à Lubumbashi

Au moins six personnes dont cinq miliciens « Bakata Katanga » et un civil sont décédées, vendredi à Lubumbashi, deuxième ville du sud de la RD Congo, suite à des affrontements qui ont lieu tôt le matin entre les forces de l’ordre et ces miliciens qui ont attaqué la ville par le quartier Luwowoshi situé dans la commune Annexe, selon un bilan du ministre provincial de l’Intérieur du Katanga et du maire de la ville.Ces deux autorités de la province du Haut-Katanga ont également fait état de quatre miliciens et de deux écoliers grièvement blessés, admis aux soins dans des formations médicales de la ville.

Elles ont en outre rassuré la population que la situation est désormais sous contrôle et que les opérations de ratissage se poursuivent en vue de débusquer des miliciens qui se cacheraient quelque part. Il a aussi été indiqué que plusieurs miliciens ont été appréhendés lors des affrontements par les forces de l’ordre.

Aucune raison n’a cependant été avancée pour justifier cette attaque soudaine des miliciens dans la ville de Lubumbashi. On rappelle que cette ville a cependant été par le passé l’objet de plusieurs attaques similaires notamment en 2013 et en juillet 2018.