Signature d’une convention entre les communes ivoiriennes et une compagnie aérienne française

L’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (Uvicoci) a signé mercredi à Abidjan une convention avec une compagnie aérienne française, donnant droit aux maires, à leurs collaborateurs proches et aux employés des communes à des tarifs préférentiels sur la desserte Abidjan-Paris.Le protocole a été paraphé pour la partie de l’Uvicoci par son président Paulin Danho et pour le compte de la compagnie aérienne française Corsair par Ibra Birane Wane, directeur de l’agence générale de ventes, devant un parterre de personnalités dont plusieurs maires, lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 11 mars dans un grand hôtel du Plateau, le quartier administratif et des affaires de la capitale économique ivoirienne, Abidjan.

Cette convention, d’une durée d’un an, devrait permettre des réductions sur les tarifs flexibles et les tarifs semi-flexibles y compris les tarifs promotionnels, aussi bien pour des déplacements professionnels que pour des déplacements privés.

Ces tarifs négociés et exclusifs permettent notamment aux maires et aux agents des communes d’embarquer au départ d’Abidjan à des tarifs attractifs, en classe Business, Premium et Economy.

Pour le président de l’Uvicoci, M. Danho, également ministre ivoirien des sports et loisirs, «cette convention a une portée à la fois symbolique et opérationnelle ».

« Les maires, les conseils municipaux et tous nos personnels sont souvent amenés à partir en mission et nous avons pour objectif qu’ils puissent optimiser leurs ressources au niveau des communes », a dit M. Paulin Danho, ajoutant que « cela facilitera la mobilité de l’ensemble des personnels communaux et celle de leur famille ».

Pour le président de l’Union des villes et des communes de Côte d’Ivoire, cette offre est « une belle opportunité pour remplir cet objectif », et devrait permettre à ces élus locaux de bénéficier de « packages intéressants » pour le prochain Sommet sur la ville durable prévu à Bordeaux.

«Nous fondons beaucoup d’espoir sur ce partenariat que nous voulons dynamique et respectivement fructueux » voire « ad vitam » a déclaré M. Danho face aux journalistes, rassuré sur le fait que « cette convention va bien marcher ».

Cet accord offre en outre à « l’employé de commune qui veut se déplacer en France pour motif personnel ou professionnel, la possibilité de bénéficier de réductions sur l’ensemble des tarifs proposés » a souligné Gilles Marigliano, directeur des ventes de la compagnie.

Face à la menace du Coronavirus, la compagnie aérienne française a pris des mesures pour protéger la santé de ses collaborateurs et des passagers. En outre, elle permet aux clients ayant fait des réservations avant le 1er mars 2020 de modifier leur date de réservation ou leur destination, une fois sans pénalité de changement jusqu’au 30 juin 2020 (date de départ).

« Par ailleurs, pour tout billet acheté en mars 2020, nos clients ont la possibilité de reporter ou de changer de destination gratuitement une fois (sans frais de modification), pendant une durée de 12 mois, soit jusqu’au 28 février 2021 au plus tard» a-t-il poursuivi.

Depuis le changement d’actionnaire en mars 2019, la compagnie aérienne française est dans une forte dynamique de croissance. Elle prévoit d’augmenter sa flotte et de passer de 7 à 13 appareils en 2023, et 5 Airbus A330-900Neo viendront intégrer sa flotte. L’arrivée du premier Neo est attendue en août 2020.

Corsair développe également son réseau, notamment sur l’Amérique du nord. Après l’ouverture de Miami, en juin 2019, et l’élargissement de Montréal, la compagnie ouvrira Orly-New York à compter de juin 2020 avec un vol quotidien, en correspondance avec Abidjan.

A en croire M. Gilles Marigliano, Abidjan est « une route stratégique » pour l’entreprise qui opère sur la ligne Orly-Abidjan avec cinq à sept vols directs par semaine.

En signant cette convention avec l’Uvicoci, la compagnie aérienne envisage d’augmenter son portefeuille clients à travers les 201 communes en Côte d’Ivoire réparties sur le territoire pour « une population de 100 000 personnes ».

En décembre 2019, Corsair a signé à Abidjan un package médical en partenariat avec l’Hôpital américain de Paris, comprenant le billet d’avion et un bilan de santé. Elle permet ainsi aux personnes résidant en Côte d’Ivoire de faire leur check-up, en les acheminant depuis Abidjan vers la capitale française.