Signature d’un mémorandum d’entente entre la FIFA et le Bénin pour améliorer les performances des sélections nationales

Le Président béninois, Patrice Talon a reçu en audience ce jeudi, le président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Gianni Infantino et sa délégation.Présent au Bénin dans le cadre d’une visite de travail à l’invitation des autorités nationales en charge du football, Gianni Infantino a démarré son agenda par cet échange de civilités avec le chef de l’État.

Les échanges ont tourné autour des ambitions du Bénin et des efforts fournis par le Gouvernement à travers son Programme d’actions, pour le renouveau du football en particulier mais également du sport en général. Pour Patrice Talon, la visite de travail de la délégation de la FIFA est un geste fort qui constitue « une émulation pour les actions que nous avons engagées pour la révélation de nos talents sportifs et qui seront intensifiées avec la définition du cadre de partenariat pour le financement du sport par les entreprises en République ».

Le président de la Fédération internationale de Football association, pour sa part, a relevé les efforts faits par le gouvernement béninois dans le pays pour le développement du sport roi.»

Pour Gianni Infantino, ces efforts entrepris correspondent, bien aux ambitions de la Fifa. C’est pourquoi, il encourage le gouvernement à poursuivre ses actions en faveur des jeunes. « Ce n’est pas des dépenses, mais des investissements bénéfiques dans le futur », a-t-il affirmé.

La rencontre s’est achevée par la signature d’un mémorandum d’entente entre l’État béninois représentés par le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, et Oswald Homeky et la FIFA représenté par son président Gianni Infantino.