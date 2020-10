Signature d’un accord entre Atlantic Asset Management et la poste de Côte d’Ivoire pour structurer un fonds de placement

Atlantic Asset Management (AAM), une Société de Gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc (BCP) et la Mutuelle Sociale de la Poste de Côte d’Ivoire (MSPCI), ont signé un protocole d’accord portant sur la mise en place d’un Fonds Commun de Placement Entreprise, dénommé FCPE POSTE CI, dédié exclusivement aux agents de la Poste de Côte d’Ivoire.Selon une note d’information transmise dimanche à APA, à travers la structuration de ce FCPE, Atlantic Asset Management va apporter son expertise en tant qu’acteur de référence en gestion d’actifs, valorisant la politique sociale de la mutuelle de la Poste dont le but est de proposer aux adhérents, un placement sûr et rentable.

« Cette convention marque un tournant décisif dans la vie des travailleurs de la Poste de Côte d’Ivoire. Elle permettra à tous les postiers de bénéficier de revenus complémentaires dès leur sortie de l’entreprise et cela est une excellente chose», a estimé Isaac Gnamba-Yao, le directeur général de la Poste de Côte d’Ivoire.

De son côté, Bafétégué Barro, le directeur général de Atlantic Asset Management a dit l’engagement de son institution à développer toute son expertise en matière de gestion des Fonds Commun de Placement d’Entreprise à l’instar de ce qu’elle fait déjà fait pour les 7 fonds représentant plus de 52 milliards FCFA qu’elle a dans son portefeuille.

Poursuivant, M. Barro a fait savoir que cet accord vise à offrir aux agents de la poste, « une très bonne et fructueuse retraite complémentaire sous la forme d’une épargne financière innovante».