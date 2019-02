Signature à Abidjan d’une déclaration d’intention par les Pays-Bas et la Côte d’Ivoire

Les Pays-Bas et la Côte d’Ivoire signé, jeudi à Abidjan, une déclaration d’intention définissant le soutien au «Programme d’accélération des agriculteurs Speed» par l’initiative néerlandaise « Orange Corners », a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Cette déclaration a été paraphée par Mme Carola Schouten, Vice-première ministre néerlandaise, ministre de l’agriculture, de la nature et de la sécurité alimentaire, et le ministre ivoirien de l’agriculture et du développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly.

« C’est une déclaration d’intention qui vise à fixer notre intention de renforcer notre coopération dans le secteur agricole », a déclaré Mamadou Sangafowa Coulibaly, se félicitant des bonnes relations entre la Côte d’Ivoire et les Pays-Bas.

« Nous voulons aider les pays de l’Afrique de l’Ouest à développer leur agriculture», a renchéri Mme Carola Schouten, relevant qu’il y a « beaucoup d’opportunités dans le secteur agricole ».

Orange Corners a été lancée par la collègue de Mme Schouten, la Ministre Kaag (Commerce extérieur et Coopération au développement) en novembre 2017.

Les Orange Corners sont des espaces dans des incubateurs existants ou des espaces de co-travail où les compétences et idées se conjuguent pour créer de nouvelles entreprises innovantes. Les membres bénéficient d’un programme d’incubation fourni par un fournisseur de services local, qui comprend la dynamique du contexte local.

L’objectif est de contribuer à un écosystème de jeunes entreprises prospères, qui renforce les compétences, la confiance et l’autonomisation économique des jeunes du pays en leur offrant des opportunités qui dépassent les frontières nationales.

Cette collaboration public-privé unique ajoute de la valeur aux initiatives existantes en fournissant un réseau et un programme de formation dont les entrepreneurs africains ont tant besoin.

L’une des interventions d’Orange Corners est «Speed Farmer», un programme intensif d’accélération de six mois destiné aux PME ivoiriennes innovantes de Foodtech et Agrotech, qui vise à accélérer leur accès au marché et au financement.

Les PME sélectionnées se rendront aux Pays-Bas pour une visite d’étude et un rapprochement. Cela permettra aux PME et aux startups de créer des partenariats avec des entreprises néerlandaises afin de stimuler la croissance, la professionnalisation et le développement du secteur privé en Côte d’Ivoire.

Mme Carola Schouten est arrivée, mercredi en Côte d’Ivoire, dans le cadre d’une visite de travail d’une semaine en Afrique de l’Ouest.

En Côte d’Ivoire, elle devra étudier le rôle de l’agriculture intelligente face au climat en tant que solution aux problèmes locaux liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire et à la croissance démographique du pays.

Les Pays-Bas sont le deuxième exportateur mondial de produits agricoles avec un secteur agricole très innovant. Le secteur privé néerlandais est fortement présent en Côte d’Ivoire, contribuant à la sécurité alimentaire par le savoir et l’expertise. Par sa visite, la Ministre Schouten renforcer cette relation.