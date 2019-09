Service des impôts : un argent se bat avec son directeur

Un directeur des services des impôts s’est battu dans la matinée du lundi 9 septembre avec son agent à la direction générale de leur service.

La bagarre a mis aux prises le directeur de la petite et moyenne entreprise et un chef de bureau. Ce dernier est mis aux arrêts du peloton spécial d’intervention de la gendarmerie (PSIG) et remplacé aussitôt par un acte de sa hiérarchie.

Selon nos informations, c’est un partage de tâche qui a mal tourné. Le chef de bureau s’est senti lésé car on ne lui confie pas des dossiers. Hors ce sont les dossiers qui permettent d’avoir un peu de jetons dans les services des impôts. Le chef de bureau a fait irruption au bureau du directeur des moyennes et petites entreprises avec une arme et les secrétaires ont commencé à crier.