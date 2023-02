Sénégal : un procès à « haut risque » pour Ousmane Sonko

Les quotidiens sénégalais parvenus jeudi à APA titrent principalement sur le sommet sur le financement des infrastructures en Afrique et le procès qui « risque » d’invalider la candidature de l’opposant Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de 2024.Le Soleil évoque l’ouverture à Dakar, jeudi 2 février, du deuxième sommet sur le financement des infrastructures et note que « l’Afrique se cherche une nouvelle voie ». Le président Paul Kagamé prend part à cet événement aux côtés de son homologue sénégalais, Macky Sall. « Depuis le premier sommet, plus de 400 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures en Afrique », rappelle le quotidien national.

L’AS souligne pour sa part que le sommet de Dakar vise à « appâter le privé » face au « déficit infrastructurel en Afrique ». « Pendant les deux jours, il s’agira de mobiliser le secteur privé autour de vingt projets d’infrastructures de classe mondiale, définis comme prioritaires pour dynamiser le développement socio-économique et les échanges continentaux », note le journal qui précise que l’objectif de cette rencontre est « de mettre tous les acteurs autour d’une table pour discuter sur le développement de l’Afrique dans le domaine des infrastructures ».

Appelé « à la barre » ce jeudi pour répondre des faits d’accusation de diffamation formulés contre le ministre Mame Mbaye Niang, l’opposant Ousmane Sonko se rend à un « procès à hauts risques », d’après Walf Quotidien. Le journal constate une « vive tension à la cité Keur Gorgui », aux abords du « domicile » dakarois du maire de Ziguinchor (sud) « encerclé par des chars anti émeutes ».

Au même moment, « ses partisans (sont) sur le pied de guerre pour +défendre le projet+ » de porter leur leader à la tête du pays. En effet, remarque le journal, des « menaces planent » sur « l’avenir » politique de M. Sonko. En cas de condamnation dans ce dossier, il pourrait être inéligible pour la présidentielle 2024.

EnQuête assimile ce « bouillonnement politique » à « l’heure de la surenchère » à un an du scrutin présidentiel de toutes les incertitudes au Sénégal. « Nous sommes prêts à faire face à tous ceux qui veulent installer le chaos », a prévenu Mahawa Diouf de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar (unis pour un même espoir), la coalition présidentielle qui « annonce un grand rassemblement dimanche à Pikine », dans la banlieue dakaroise.

A l’inverse, Habib Sy, un des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (libérer le peuple), fustige l’attitude du président « Macky Sall (qui) veut la paix de la force brandie au nom d’un clan de maîtres ».

Face à cette situation, les députés de l’opposition « ont introduit une proposition de résolution de mise en accusation de 10 ministres devant la Haute cour de justice » pour leur implication dans les malversations citées par le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19 et estimés à plus de 700 milliards de francs CFA, note le journal.

Sous le titre « procès contre procès », Bés Bi note que « les leaders de Yewwi Askan Wi accusent Macky Sall de +haute trahison+ sur la gestion des fonds Covid ». C’est pourquoi les députés de leur coalition ont déposé « une résolution de mise en accusation contre 10 ministres » pendant qu’Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang se présentent « à la barre aujourd’hui pour diffamation ».