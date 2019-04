Sénégal: un nouveau gouvernement de 32 ministres et trois secrétaires d’État

Le Premier ministre du Sénégal, Mahammad Boun Abdallah Dionne a formé, dimanche, un nouveau gouvernement de 32 ministres et de trois secrétaires d’État, dont 25% de femmes. »A temps nouveau, un élan nouveau. Le chef de l’Etat a voulu réorganiser le gouvernement pour un souffle nouveau. Ainsi, 50% des ministres sont nouveau. Nous sommes passés de 20% à 25% de femmes, soit 1 ministre sur 4. Nous sommes également passés de 39 ministres et ministres délégués à 32 ministres et 3 secrétaires d’Etat. Chaque région a au moins 1 ministre pour avoir les pulsions des populations », a expliqué le Pm Dionne devant la presse.