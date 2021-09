Sénégal : réflexion sur changement climatique et agriculture

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le gouvernement sénégalais ont entamé, ce mardi à Dakar, une réflexion sur la stratégie de mise en œuvre de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) pour les secteurs de l’agriculture et de l’élevage.Lors de la 21ème Conférence des Parties (CdP21) à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en décembre 2015, 196 Pays ont adopté un accord universel et juridiquement contraignant sur le climat (l’Accord de Paris), avec comme objectif commun de limiter l’augmentation de la température en dessous de 2°C afin de contenir le réchauffement à 1,5°C.

Ainsi, les pays ont pris des engagements dans le cadre de leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) en vertu de l’Accord de Paris. Les CDN présentent l’approche adoptée par chaque pays pour réduire les émissions et s’adapter aux effets des changements climatiques. Ces pays devront soumettre, tous les cinq ans, des CDN mises à jour et plus ambitieuses.

La Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du Sénégal s’inscrit dans le cadre de la vision prospective, du Plan Sénégal Émergent (PSE), de sa stratégie et des plans de développement ainsi que des programmes sectoriels de gestion durable de ses ressources naturelles et environnementales.

La CDN du Sénégal met l’accent, entre autres, sur l’agriculture, l’élevage et la pêche comme étant parmi les secteurs les plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Ces trois secteurs restent en effet très dépendants des ressources naturelles (sols, eaux, biodiversité) qui sont très fortement exposés et sensibles aux aléas climatiques.

« L’élaboration d’un Plan de mise en œuvre de la CDN agriculture-élevage et d’une stratégie de financement des projets et programmes pertinents y afférents, qui adressent à la fois les problématiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique vient à son heure », a dit Boubacar Dramé, Conseiller technique du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural.

Il ouvrait un atelier organisé dans le cadre du projet « Sécurité alimentaire : une agriculture adaptée (SAGA) » financé par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) du gouvernement du Québec à hauteur de 6,3 millions de dollars canadiens et mis en œuvre au Sénégal et en Haïti.

Dans son discours reçu à APA, M. Dramé a expliqué que « ce projet basé sur les spécificités de nos zones agro écologiques » propose des solutions concrètes pour faire face aux défis liés au financement (conditionnel et inconditionnel de la CDN), et au renforcement des capacités des acteurs.

De son côté, Makhfousse Sarr, Chargé des programmes de la FAO au Sénégal, l’élaboration du plan de mise en œuvre de la CDN agriculture-élevage a permis de passer en revue les options d’adaptation et d’atténuation de la CDN ; de proposer une répartition réaliste des superficies à réaliser pour chaque option sur la base des caractéristiques agroécologiques et de la situation de la dégradation des terres dans les zones agroécologiques du pays…

« En effet, 90% des pays parties prenantes à la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques ont pris la décision d’inscrire les secteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques comme une priorité dans leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN) en vertu de l’Accord de Paris en 2015. Cette action réaffirme l’importance de l’agriculture et de la sécurité alimentaire dans le programme de lutte contre le changement climatique », a indiqué Makhfousse Sarr.