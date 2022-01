Sénégal: politique, économie et sport à la Une

Les quotidiens sénégalais parvenus, ce jeudi à APA, proposent un menu varié dominé par les élections locales du 23 janvier 2022, l’économie et le sport avec la participation des Lions à la Coupe d’Afrique des nations (Cameroun 2021).« Scrutin municipal et départemental du 23 janvier 2022 : Une élection, mille localités à enjeux ! », titre Sud Quotidien.

Le journal renseigne que le samedi 8 janvier prochain, à partir de minuit, les déférentes listes de coalitions engagées dans les élections municipales et départementales vont se lancer dans une campagne électorale qui va durer deux semaines sur l’étendue du territoire national.

« L’enjeu de ce premier scrutin depuis la réélection au premier tour en février 2019 de l’actuel chef de l’Etat va se jouer autour d’un certain nombre de localités » dont les villes de Dakar et Guédiawaye et les communes de Yoff, Grand-Yoff, note Sud Quotidien.

« Locales 2022 : Les principales coalitions en compétition », écrit EnQuête dans sa manchette.

Nos confrères reviennent sur le rejet, hier, par le Bureau de l’Assemblée nationale de la proposition de loi criminalisant l’homosexualité et indiquent que « la loi (est) tuée dans l’œuf ».

« Rejet de la loi sur la criminalisation de l’homosexualité (déposé par le collectif And Samm Jikko Yi) : Les initiateurs déterminés à continuer le combat », souligne Le Quotidien.

« Bienfaits d’une idée controversée : Yewwi bat monnaie pour Sonko », titre Walf Quotidien, dans lequel journal, la coalition Yewwi Askan Wi soutient qu’une monnaie locale permettrait de doter les communautés de l’intérieur du Sénégal, qui vivent dans l’extrême pauvreté, de moyens conséquents pour impulser leur développement local par l’inclusion financière.

Parlant d’économie, Le Quotidien consacre sa Une à la taxe sur l’exportation de l’arachide, la qualifiant de « coquille vide ».

Selon cette publication, les exportateurs boudent la mauvaise récolte de cette année, poussant l’Etat à renoncer à 9 milliards f cfa pour les encourager.

« Voyage gratuit : Ter, le rush à grande vitesse », titre Le Soleil, informant que 100.000 voyageurs ont été convoyés en 8 jours par le Train express régional (TER).

En sport, L’Observateur titre : « La coupe ou le couperet : Aliou Cissé, une cane sous la gorge ».

« Can 2022 : Arrivée de l’équipe nationale à Bafoussam (Cameroun). 19 Lions débarquent, 9 absents », titre Stades, là où Le Soleil précise que « les Lions (ne sont) pas au complet ».