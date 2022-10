Sénégal : plaidoyer pour l’autonomisation économique des femmes

Le Consortium pour la Recherche Économique et Sociale (CRES) organise les 26 et 27 à Dakar un colloque sur l’autonomisation économique des femmes.L’autonomisation économiques des femmes en Afrique de l’Ouest. C’est autour de cette question qu’échangeront des chercheurs, des représentants des institutions financières et les décideurs publics en Afrique les 26 et 27 octobre prochain à Dakar, au Sénégal.

A l’initiative du Consortium pour la Recherche Économique et Sociale(CRES), cette rencontre « est une activité qui est réalisée dans le cadre d’une initiative nouvellement mise en place, à savoir un forum sur l’autonomisation économiques des femmes en Afrique de l’Ouest », explique Fatou Cissé, Docteure en Économie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et chercheure au CRES, en marge d’un atelier de renforcement de capacité à l’intention des acteurs des médias jeudi 13 octobre, à Dakar.

« Cette activité est partie du constat que plusieurs acteurs sur les questions de l’autonomisation des femmes faisaient de manière dispersée des résultats mais qu’il manquait un cadre de partage de toutes ces expériences. C’est fort de ce constat que le CRES, le Centre de recherche du développement international (CRDI), la Commission économique africaine (CEA), la Banque africaine de développement (BAD), l’Onu Femmes etc ont créé ce forum », détaille Dr Cissé. A l’en croire, le colloque qui matérialise l’ « impératif d’un cadre de partage commun » pour toutes ces organisations, devrait toucher du doigt les sources des entraves à l’autonomisation économique des femmes entre autres thèmes.

Histoire d’en donner un avant-goût, elle évoque les résultats d’une enquête de l’Agence nationale et de la Démographie (ANSD) et du CRES. « Les enquêtes ont montré que la charge de travail domestique des femmes est élevée comparée à celle des hommes. Et cette charge de travail constitue une contrainte pour les femmes pour aller travailler et gagner des ressources. Ce qui leur permettrait d’assurer leur autonomisation économique », souligne Dr Cissé, précisant que ces surcharges peuvent avoir également un lien avec les soins aux enfants, au temps mis pour chercher de l’eau ou encore pour cuisiner.

Mais l’épanouissement économique d’une femme ne peut éluder la dynamique sociale. C’est la conviction de la docteure en Économie à l’UCAD. « Les normes sociales sont à considérer. Par exemple, une femme, même si elle a des opportunités d’emplois, que ce soit dans le secteur informel comme dans le secteur formel, les normes sociales peuvent bloquer. Par exemple, si son mari ne lui donne pas l’autorisation de travailler, ça peut être un blocage. Si par exemple, la belle-famille veut que la femme reste à la maison, c’est aussi une contrainte. Les surcharges de travail aussi qui s’explique par le fait que certains hommes considèrent que les travaux domestiques doivent être du ressort de la femme et qu’un homme qui aide sa femme est considéré comme faible, est aussi problématique », relève Dr Cissé.

Face à cette multitude de contraintes, quelles pistes de solutions sont explorables ? « Il y a des solutions qui sont en perspective, comme le développement des services de garde des enfants pourvu qu’ils soient de proximité, abordables, donc accessibles aux femmes. Les foyers améliorés aussi peuvent être une solution pour les femmes afin de réduire le temps de travail qu’elles mettent pour cuisiner en utilisation par exemple du feu de bois », préconise la chercheure au CRES, invitant les journalistes à mettre davantage la main à la patte pour une meilleure prise en charge des préoccupations des femmes.