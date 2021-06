Sénégal : Macky Sall se maintient à la Une de la presse

Les quotidiens sénégalais, parvenus mardi à APA, traitent de la suite de la tournée économique du président Macky Sall à Matam, dans le nord.L’AS et Le Soleil mettent deux photos de Macky Sall à la Une. Le chef de l’Etat « porté dans en triomphe dans le Fouta » titre le premier, qui ajoute que le patron de l’Alliance pour la République (APR) a passé une journée rythmée entre inaugurations et lancements de travaux. Macky Sall ragaillardi par l’accueil populaire à Matam selon Le Soleil, lance aux populations du Fouta que « le contrat de confiance se poursuit ».

Macky Sall « gâte » Matam et se fait couvrir de cadeaux souligne L’Observateur. De nouvelles infrastructures dont l’hôpital d’Agnam ont été inaugurées.

Sud Quotidien voit dans cette tournée économique du président Sall, le rassemblement de l’opposition pour la défense de la démocratie et la mobilisation lancée dans les états-majors, une « campagne électorale avant l’heure » en vue des Locales du 23 janvier 2022.

Nous quittons la politique pour parler de cette série macabre dans les plages sénégalaises. Vox Populi parle « d’horreur en chiffres » avec le décès de 13 personnes par noyade, huit corps sans vie, cinq repêchés vivants à Malika, Gadaye, et Malibu entre dimanche et lundi. Dans la banlieue de Guédiawaye, ajoute le journal, 34 victimes par noyade dont 18 morts ont été enregistrées entre le 15 mars et le 14 juin.

Dans EnQuête, on découvre « les chiffres de la mort » et les nouvelles mesures du chef de l’Etat qui demande à son gouvernement et aux collectivités territoriales de prendre « les mesures idoines et urgentes » pour stopper l’hémorragie.

L’Observateur dévoile « les causes scientifiques des noyades constatées à Dakar » depuis quelques jours. Selon Riad Kawar d’Océanium, « 80% des cas de noyade sont dues au courant Upwelling, qui, en s’approchant des eaux peu profondes, vont générer des vagues consécutives sur les rivages ».

Dans sa livraison du jour, L’Observateur a alerté sur les cimetières dakarois au bord de la saturation. « Le silence bruyant des cimetières » titre le journal, qui prévient que Pikine, Thiawlène, Diokoul sont presque pleins.

En Sport, Stades et Record parlent du « choc de titans France-Allemagne » ce soir à L’Euro. Le Portugal dans la même poule tentera d’en profiter face à la Hongrie à 16h00. Hier, l’Espagne, deux fois vainqueur de l’épreuve (2008, 2012) est tombée dans le piège de la Suède (0-0).