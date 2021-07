Sénégal : l’installation du Haut commandant de la Gendarmerie à la Une

Les quotidiens sénégalais, parvenus vendredi à APA, traitent de la feuille de route du nouveau Haut commandant de la Gendarmerie et de la politiqueVox Populi parle d’une main de fer pour faire régner « l’ordre ». Le nouveau Haut commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire, Moussa Fall a donné le ton dans les colonnes du journal. « Sans ordre républicain, il n’y a ni sécurité ni liberté ».

Après son installation hier à la Caserne Samba Diéry Diallo, le Général « Moussa Fall monte la garde » titre Le Quotidien. Le nouveau patron s’est fixé pour ambition de « bâtir » une gendarmerie ancrée dans « les valeurs républicaines ».

Le Soleil détaille la feuille de route de Moussa Fall et annonce que la Légion de la Gendarmerie de Mbao (LGI) sera portée à trois regroupements, le Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (Gign) sera remis à niveau et l’effectif porté à 20.000 gendarmes à l’horizon 2025

En politique, Sud Quotidien informe que Macky Sall fait face à une « grande épreuve » car devant organiser des élections locales et sans contestation face à une opposition déterminée, le tout en tenant compte des points de désaccords du dialogue politique et les recommandations de la Cedeao sur la fin du « parrainage citoyen ».

Walf Quotidien évoque une dualité entre le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) et le Front de résistance nationale (FRN), deux pôles de l’opposition. Le FRN qui réunit une partie de l’opposition, accuse la nouvelle étoile montante de la scène politique Ousmane Sonko, d’être trop « suffisant » dans sa démarche vis-à-vis du FRN.

Dans les colonnes de L’AS, il est question de la Covid-19 et de l’inquiétante percée du variant « Delta ». Le journal explique que l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) tire la sonnette d’alarme sur l’Afrique.

L’Observateur exploite le document sur la traite des personnes publié hier jeudi. Le journal révèle un réseau de « trafic sexuel sur l’axe Dakar-Bissau . La parution fait état du contenu « explosif » du rapport d’État américain et affirme que des diplomates sont cités comme « complices ».

Libération parle de la bamboula foncière dans la bande des filaos de Guédiawaye, département de la région de Dakar. Le journal parle d’une « fiesta des impôts et du Cadastre ». La Coopérative du Cadastre s’est tapée 5 hectares, celle des impôts, 14 hectares : 4 à Wakhinane, 4 à Golf, et 6 à Gadaye.

En sport, place aux deux premiers quarts de finale de l’Euro 2020 ce vendredi. « Duel euphorique » entre la Suisse et l’Espagne et « choc épique » entre Belgique et Italie titre Stades. Pour Record, un « titan » va tomber dans le choc entre la Belgique et l’Italie tandis que la Roja devra se méfier du couteau suisse.