Sénégal: limogeage du DG de la société nationale de transport public

Le président Macky Sall a limogé, mercredi en conseil des ministres, Me Moussa Diop, Directeur général de la société nationale de transport public « Dakar Dem Dikk », qui a tenu lundi dernier des propos polémiques sur l’autoroute Ila Touba, provoquant la colère de la communauté mouride du Sénégal.Le couperet est finalement tombé sur la tête du Directeur général de « Dakar Dem Dikk », Me Moussa Diop en poste depuis 2014. Macky Sall qui a réuni ce matin le Conseil des ministres a pris la décision de limoger Me Moussa Diop, selon la presse locale.

L’avocat, allié de Macky Sall et responsable politique à Podor (nord), paie ses propos maladroits controversés tenus sur la ville sainte de Touba, où le candidat Macky Sall, a perdu le scrutin présidentiel du 24 février 2014. «J’ai vraiment envie d’aller louer un caterpillar pour enlever Ila Touba pour l’amener pour mettre Ila Fouta (nord, largement gagné par Macky Sall lors du scrutin présidentiel). Si j’étais à la place du président Macky Sall, j’aurais détruit l’autoroute Ila Touba pour l’amener à Fouta », avait déclaré le Dg Me Diop, président du mouvement politique « Alternative générationnelle (Ag-Jotna) ».

Me Moussa Diop est revenu sur ses propos pour dire qu’il les a tenus dans un contexte politique. Il a par la suite présenté ses « excuses » à la communauté mouride par le biais du Khalife général.