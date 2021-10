Sénégal : les Locales et divers autres sujets dans les journaux

Les investitures aux élections locales de janvier prochain et divers autres sujets, rythment le quotidien des journaux parvenus ce lundi à APA.Vox Populi informe que c’est la « guerre totale » entre alliés apéristes et rewmistes » à Thiès Ouest (70 km de Dakar). Le « +Mburu ak soow+ (pain plus lait caillé, en langue wolof) qui marque la belle entente entre le président Macky Sall et l’ancien opposant Idrissa Seck, est en train de « pourrir » à cause des guerres de positionnement, renchérit le journal.

Tout le contraire dans l’une des communes de la capitale Dakar, où le maire sortant de Plateau Alioune Ndoye, investi par la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY), à cause de son « bilan élogieux » informe L’AS, s’est permis « un bain de foule » ce week-end.

Malgré tout, Walfadjri parle de « bousculades pour les investitures » et de « menaces de listes parallèles » au sein de la majorité. Plusieurs dignitaires de la coalition de BBY se sont déjà auto-investis dans leur localité alors que la coalition à qui revient cette question, ne s’est pas encore prononcée. Ce qui fait dire au journal, que « Macky (est) sous haute pression ».

De la politique, nous passons à l’éducation avec la rentrée scolaire pour 121.000 enseignants ce lundi annonce le quotidien national Le Soleil. A cet effet, indique le journal, le protocole sanitaire contre la Covid-19 a été « révisé et renforcé » avant la rentrée des élèves le 14 octobre.

Sud Quotidien et Le Quotidien sont revenus sur le Sommet France-Afrique de Montpellier. « Un rituel, mille maux » titre le premier qui donne la parole au secrétaire général du rapport alternatif sur l’Afrique (RASA), Dr Cheikh Guèye. Ce dernier estime que « nous sommes encore dans un paradigme colonial qui est reproduit sans cesse par la France ». Pendant ce temps, le second reprend des intellectuels africains qui dénoncent le « mépris de Macron envers les dirigeants africains ».

Libération parle d’un fait divers peu banal à la clinique de la Madeleine. « Oublié sous les rayons Uv, un nouveau-né meurt dans des conditions atroces ». Le journal avance que les premiers éléments de l’enquête confirment une « négligence criminelle ».

Dans L’Observateur, on retrouve l’ancien Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne à la Une. Le journal revient sur les « effets d’un éloignement du pouvoir ». Sa nouvelle vie, ses voyages, ses relations avec le président et l’impact de son absence sont à lire dans le journal.

En sport, Stades revient sur la large victoire du Sénégal samedi en éliminatoires du Mondial 2022 devant la Namibie 4-1. « Les Lions à trois points des barrages » s’extasie le journal.