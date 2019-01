Sénégal : légère progression du secteur secondaire

Le secteur secondaire au Sénégal s’est légèrement consolidé de 0,5%, en variation mensuelle au terme du mois de novembre 2018, selon les données publiées vendredi par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).« Cette évolution traduit les performances, principalement, enregistrées dans la construction (plus 7,4%), l’égrenage de coton et fabrication de textiles (plus 100%) et les conserveries de viande et poissons (plus 8,6%)», souligne la DPEE. Ces performances sont toutefois contrebalancées par les faibles résultats des industries extractives (moins 15,3%), de la fabrication de sucre (moins 55,9%) et de la production énergétique (moins 4,1%).

Sur un an, le secteur secondaire s’est conforté de 3,8%, durant la période sous revue. Cette embellie est, particulièrement portée par la construction (plus 12,5%), les conserveries de viande et poissons (plus 23,3%) et la fabrication de matériaux de construction (plus 12,7%).

En revanche, les activités extractives se sont, singulièrement, contractées de 27,2%, sur la période.