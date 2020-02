Sénégal : Légère progression des prix de production industrielle en décembre

Les prix de production industrielle au Sénégal ont enregistré une légère progression de 0,3% au mois de décembre 2019 comparés au mois précédent, a appris mardi APA auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).Au mois de novembre 2019, ils avaient connu un repli de 0,4%. Selon l’ANSD l’ évolution notée durant la période sous revue fait suite à la hausse des prix dans les industries des matériaux de construction (+5,1%), textiles et du cuir (+2,7%), alimentaires (+0,7%) et chimiques (+0,2%).

Toutefois, elle a relevé un fléchissement des prix de production dans les industries de production d’énergie (-4,6%), mécaniques (-1,3%) et extractives (-0,3%).

Quant aux prix de production dans les industries du papier et du carton ainsi que ceux des autres industries manufacturières, ils n’ont pas connu de variations sensibles sur la période.

Comparativement à ceux du mois correspondant de l’année 2018, les prix de production industrielle ont fléchi de 1,2%. Sur les douze mois de 2019, les prix moyens ont progressé de 0,2%, comparativement à ceux de la période correspondante de l’année précédente.