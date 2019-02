Sénégal : légère hausse du secteur tertiaire en décembre

Le secteur tertiaire au Sénégal a légèrement progressé de 2,0%, en variation mensuelle, au mois de décembre 2018comparé au mois précédent, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Selon la DPEE, cette situation est particulièrement attribuable aux services financiers (plus 14,0%), d’hébergement et restauration (plus 5,4%) et immobiliers (plus 1,4%).

En glissement annuel, une croissance plus soutenue de 6,7% est notée dans le secteur tertiaire en décembre 2018, portée par les transports et télécommunications (plus 6,8%), le commerce (plus 3,2%), les services financiers (plus 8,9%), les activités immobilières (plus 16,8%) et les services d’hébergement et de restauration (plus 15,5%).