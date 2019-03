Sénégal : légère baisse des prix de production des services scientifiques et techniques

Les prix de production des services spécialisés, scientifiques et techniques ont enregistré une légère baisse de 0,2% en variation trimestrielle, au quatrième trimestre 2018 comparé au trimestre précédent, a appris APA jeudi auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).L’indice d’ensemble de ces services (qui comprennent la publicité, les études de marché et sondages, l’architecture et les activités d’ingénierie, les activités juridiques et comptable), s’est établi à 103,1 points contre 103,2 points au troisième trimestre 2018. Selon l’ANSD, cette évolution a lieu sous l’effet d’une baisse de ceux des services d’architecture et d’ingénierie (-0,1%), juridiques (moins 0,1%) , et comptables (moins 0,7%).

Cependant, les prix de la publicité ainsi que ceux des services d’études de marché et de sondage sont restés stables sur la période.

Rapportés à ceux du quatrième trimestre 2017, les prix des services spécialisés, scientifiques et techniques se sont repliés de 0,6%. Sur l’année 2018, ils ont également fléchi de 0,1%.