Sénégal: le Mouvement des Aperistes Authentiques condamne « l’enquête tendancieuse de la BBC »

Le Mouvement des Aperistes Authentiques (MAA +mouvance présidentielle+), dans un communiqué parvenu vendredi à APA, dit condamner « fermement +l’enquête tendancieuse de la BBC+ » qui a pour motivation « de déstabiliser le Sénégal ».« Le MAA demande aux Sénégalais et à l’opinion internationale de n’accorder aucun crédit à ce documentaire (orchestré par) les mauvais perdants et leurs complices basés à l’extérieur », déclarent ces partisans du président Macky Sall.

Le Sénégal depuis son adhésion volontaire à l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) s’est classé premier pays africain ayant fait des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la norme (ITIE) et 4ème au niveau mondial sur 54 pays ayant adhéré à cette norme de transparence, rappelle le MAA.

Le président Macky SALL a confirmé sa décision prise au mois de Juin 2018 à Diamniadio d’élargir le COS Pétrole Gaz aux membres de l’opposition et de la Société civile lors du dernier conseil des Ministres le 6 Juin 2019, poursuivent les Aperistes Authentiques.

Ils appellent ainsi le peuple Sénégalais à regarder de ce qui se passe en Afrique et dans le reste du monde, à s’unir autour de l’essentiel et de la concorde derrière le Président de la République et son gouvernement « pour barrer la route aux lobbys et leurs Collabos Sénégalais qui veulent mettre le pays dans un chaos sans précédent et dire après c’est la malédiction du Pétrole ».