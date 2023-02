Sénégal : le lac Rose, un patrimoine en péril

Mondialement connue, cette nappe d’eau hyper salée, située à une trentaine de kilomètres de Dakar, a perdu son attrait au grand dam des milliers d’hommes et de femmes qu’elle fait vivre.Papis Kébé, au pas de charge, expérimente des loisirs autour du lac Rose. Quad, jet ski, balade en pirogue, à cheval…, ce Français d’origine malienne âgé de 30 ans a eu sa dose de sensations fortes. « Il est presque 15 heures », lui chuchote une dame portant un débardeur et un cuissard sombres qui moulent ses courbes généreuses.

Loin du froid glacial, Papis est lui aussi en mode été : lunettes de soleil, chemise courtes manches, short et baskets blanches. « Je suis au Sénégal pour la première fois de ma vie. Je suis là depuis dix jours. Je découvre le lac, mais il n’est malheureusement pas rose », regrette-il dans un accent parisien et avec une voix rauque.

En marchant sur la berge boueuse par endroits, où des oiseaux d’espèces différentes se sont posés, on remarque que des nuances de vert et de bleu ont supplanté le rose écarlate originel. Le lac Retba, son appellation officielle, n’est rose que de nom. Il fait peine à voir en cette fin du mois de janvier.

« La coloration est liée à des algues vivant dans le lac et qui ont un pigment rosâtre. Cependant, il faut du vent pour que ces organismes capables de s’adapter à des milieux extrêmes puissent se déplacer et du soleil pour qu’ils reflètent les rayons afin que l’eau soit rose », souligne Dr Cheikh Ibrahima Youm, enseignant-chercheur en Sédimentologie au département de Géologie de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Seule une barque pavoisée navigue dans cette étendue couvrant maintenant une superficie d’environ 3 km² « à cause des effets globaux du changement climatique » contre « 16 km² au XVe siècle », rappelle M. Youm. À l’aide d’un bâton, touchant le fond, un batelier propulse à force de bras une embarcation ayant à son bord trois autres individus. Mais pas l’ombre d’un saunier en activité. Encore moins de monticules de sel blanchissant sous le soleil. L’extraction est au point mort.

Car le niveau du lac est passé de 3 à 6 mètres durant le dernier hivernage. Une large brèche a laissé ruisseler une quantité impressionnante d’eaux pluviales des localités environnantes comme Keur Massar, Kounoune, Bambilor et Sangalkam.

Écosystème bouleversé

Le lac Rose est alors sorti de son lit pour notamment submerger des cabanes et emporter du sel entreposé le long de la rive. « L’eau est trop profonde pour qu’on puisse y récolter du sel.

Les acteurs de la filière sont tous au chômage », fait savoir Maguette Ndiour, le président des exploitants de sel du lac Rose.

Avec la crue, « le lac n’est plus saturé. La solution est diluée. La concentration de sel devient trop basse (80 à 350 grammes par litre, en temps normal). Le sel ne se dépose plus. Il se dissout même. Dès lors, il vaut mieux laisser la nature faire son œuvre plutôt que d’essayer d’intervenir. La chaleur de la saison sèche entraînera une évaporation du sel.

D’ici le mois d’avril, les conditions peuvent changer pour permettre au lac de retrouver ses caractéristiques initiales », indique le sédimentologue.

En attendant, le village artisanal comptant près de 70 boutiques de souvenirs reçoit peu de clients. « Les eaux ont détruit de nombreuses marchandises. Des artisans n’ont toujours pas rouvert leurs commerces. Certains l’ont fait après avoir effectué des travaux de remblai coûteux. Le lac n’est pas rose et le sel n’y est plus exploité. Il ne présente plus un grand intérêt pour les touristes occidentaux de plus en plus rares », déclare Mor Guèye, le président des artisans du lac Rose.

Le constat est tout aussi amer pour Mor Fall. Ce gérant d’un restaurant proposant des plats locaux a vu son chiffre d’affaires se réduire comme peau de chagrin. « Je sors d’une réunion où il était question de notre avenir. Les habitants de cinq villages traditionnels sur le pourtour du lac, Niangue wolof, Niangue peulh, Wayembam, Dène et Benoba, sont anxieux. L’heure est grave. Il faut agir au plus vite », résume cet homme trapu et à la barbe touffue.

Issaga Diallo n’avait jamais vécu pareille situation. Gagnant sa vie au lac Rose depuis 1990, ce vieux de 63 ans s’occupe en rafistolant un canot abîmé avec des outils de menuiserie. « Dans le passé, il y avait du sel en abondance et tout le temps. Il fallait en moyenne deux heures pour remplir de sel une barque. Par jour, je pouvais faire cette opération deux fois. Ces dernières années, on ne peut pas en dire autant. Ce sera pire avec la montée des eaux », se désole ce forçat du sel qui, pour la circonstance, a troqué sa tenue de travail contre un bonnet noir et blanc, un pull-over gris, un pantalon kaki beige et des sandales bleues.

Grâce aux petites mains, une partie de la production a été sauvée in extremis. Un jour de septembre, malgré la chaleur d’étuve, un gamin racle avec une pelle le sel pour remplir des sacs de 25 kilogrammes. Mamadou Dieng, sans protection particulière, pulvérise un liquide sur le sel pour qu’il soit iodé. « Les intrants que l’on utilise proviennent de l’Inde », avance-t-il.

Au même moment, des hommes et surtout des femmes portent des bassines pour remonter le sel non encore conditionné. « Ce travail me rapporte entre 2000 et 7000 F CFA par jour. Nous percevons 50 F CFA pour chaque bassine. On multiplie les allers-retours jusqu’à ce que l’on ressente de la fatigue. C’est un boulot harassant. Mais je n’ai pas le choix. J’ai de petits enfants à nourrir et la vie est devenue chère au Sénégal. Quand j’arrive à obtenir assez d’argent pour

assurer la dépense quotidienne, je peux m’octroyer un ou deux jours de repos afin de régénérer mon corps éprouvé », détaille stoïquement Sawratou Barry.

Une source de vie

La population active du lac Rose peut être estimée à 3000 personnes. « Rien que pour le sel, 40 à 50.000 tonnes sont récoltées par an par des Sénégalais, Béninois, Guinéens, Maliens, Burkinabè, Togolais… Le prix de la tonne est compris entre 20 et 30.000 F CFA en fonction de l’offre et de la demande », précise M. Ndiour.

David Mendy, 19 ans, a quitté il y a un an la Guinée Bissau pour tenter l’aventure. « Je m’en sors plutôt bien en remplissant des sacs de sel et en chargeant des camions », dit-il dans un wolof, la principale langue au Sénégal, approximatif.

Sur un périmètre accidenté et délimité avec des moyens rudimentaires, un jeune de bonne humeur puise de l’eau douce d’un puits pour arroser le sol plein de coquillages. « C’est mon père qui m’a remis ce lopin de terre pour que j’y cultive

du persil. J’ai commencé l’année écoulée. Faute d’expérience dans le domaine, les premiers semis n’ont pas donné grand-chose. Mais ça va beaucoup mieux », raconte Cheikh Dia, un des nombreux maraîchers du lac Rose. Ici, les petites exploitations comme la sienne se comptent par dizaines. « Le maraîchage constitue une menace pour le lac. Les gens utilisent beaucoup de pesticides qui sont parfois drainés vers le lac par les eaux pluviales. Cela engendre une pollution chimique », déplore Dr Cheikh Ibrahima Youm.

En allant vers la mer, autrefois reliée au lac, des dunes modelées par le vent donnent l’impression d’être dans le désert. C’est là que l’on trouve des dromadaires. Abdoulaye Sow, la trentaine révolue, en possède six. Il faut débourser 15.000 F CFA pour une balade de 60 minutes, 8000 F CFA pour 30 minutes et 5000 F CFA pour 15 minutes. Pour le tournage d’un clip, une heure est facturée à 50.000 F CFA, 30 minutes à 30.000 F CFA et 15 minutes à 25.000 F CFA.

« J’ai pris le relais de mon père à l’âge adulte. Ces temps-ci, le business tourne au ralenti. C’est très difficile d’avoir 60.000 F CFA après une journée de travail. Auparavant, je pouvais amasser 100 à 150.000 F CFA par jour », affirme-t-il à l’instant où un quad roule à vive allure sur la piste en latérite qui serpente le sable fin. Une voie empruntée par les conducteurs de quadricycles tout-terrain monoplace ou biplace et de voitures de randonnée.

« C’était super. J’ai fait 45 minutes en quad. Ça m’a permis de voir le lac sous toutes ses coutures et de prendre des photos. La balade était géniale », se réjouit une demoiselle énergique. Mamadou Dieng, qui il y a 23 ans a mis toutes ses économies dans ce business, assure que sans le tourisme local, il ne s’en sortirait pas. « J’ai quatre quads. Le prix de la location varie entre 15 et 25.000 F CFA. Un moniteur accompagne le client sur le parcours. En réalité, on ne se frotte les mains que lors des grandes vacances et à l’occasion des fêtes », ajoute-t-il.

Cette tendance baissière, Dieynaba Thiaw, marchande ambulante d’objets d’arts, la vit péniblement. « Nous tirons le diable par la queue. Le coronavirus nous avait beaucoup affectés. Puisque le lac n’est plus ce qu’il était, c’est encore compliqué. Je rends quand même grâce à Dieu dans la mesure où j’arrive à avoir un peu d’argent pour aider mon mari dans la gestion de la famille », relate-t-elle dans un abri au confort spartiate. L’ambiance est bon enfant. On discute, on se chambre et on rigole.

La plupart des guides touristiques y ont leurs habitudes. Le doyen Amadou Wone, en retrait, narre en anglais l’histoire du lac Rose devant un groupe de Blancs attentifs. Avant de remonter dans leur minibus, certains d’entre eux prennent un bain flottant dans les eaux salées. Une scène, banale à une époque, qui n’est plus si fréquente. « Le tourisme international se meurt au lac Rose. Nous sommes parfois là de 8 à 19 heures pour rien », admet Boubou Gaye ayant placé tous ses espoirs dans ce métier « après deux échecs au baccalauréat » en 2012 et 2013.

La menace du béton

À environ une heure de route de Dakar, la zone a pendant longtemps été la dernière étape du rallye Paris-Dakar et plus récemment d’Eco Race. Le contraste avec la capitale prise d’une frénésie est saisissant. Les alentours du lac présentent, à bien des égards, un visage rustique : herbes sauvages, cultures florissantes, ânes et bœufs en divagation ou en pâturage. Bref, la nature en met plein la vue. Un cadre bucolique, propice au farniente, qui attise les convoitises.

Conséquence, en bordure du lac Rose, il y a des chantiers çà et là. Et des hôtels, des maisons vastes, pied dans l’eau, pour les plus nantis. Pour mettre fin aux constructions en dur anarchiques, des agents assermentés de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) sont aux aguets. Leurs inscriptions en rouge « Arrêt Dscos », en guise de sommation, sont lisibles sur des murs de clôture de parcelles.

« La pression démographique et le poids des activités humaines perturbent le fonctionnement naturel de l’espace littoral du lac Retba qui ne possède pas une capacité de charge suffisante pour s’ajuster à la demande », ont signalé six chercheurs dans une étude intitulée « Le géosite du lac Rose (NE Dakar, Sénégal) : enjeux de la préservation d’un géopatrimoine exceptionnel menacé de disparition ».

Après Diamniadio, le gouvernement a créé le Pôle urbain du lac Rose. Quatre arrondissements sur une superficie de 400 à 500 hectares devraient accueillir entre 60 et 75.000 habitants à terme. « Ça peut être une très mauvaise décision. On va augmenter la pression foncière sur le lac », estime l’enseignant-chercheur en Sédimentologie. Parmi les objectifs spécifiques poursuivis par le projet, il y a « la préservation, la valorisation du lac Rose et la promotion d’une urbanisation durable de la zone », promet la Délégation Générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU).

Fin novembre 2022, en Conseil des ministres, « le chef de l’État Macky Sall a demandé au ministre en charge de l’Environnement d’envisager un Comité Régional de Développement spécial (consacré à la sauvegarde de l’écosystème du lac Rose) en présence des ministres concernés, des acteurs économiques, des autorités territoriales et des chefs de villages polarisés ». Il faut aussi impliquer dans la réflexion, conseille Dr Cheikh Ibrahima Youm, « les géologues, hydrogéologues, sédimentologues, environnementalistes… ».

Pour l’heure, le lac Rose, dont le Sénégal a soumis la candidature au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco, sigle en anglais) en 2005, est un joyau qui ne brille plus. Le scénario catastrophe est à craindre.

« Les dunes séparent le lac de la mer. Quand l’eau quitte l’océan, elle s’y infiltre pour finir dans le lac. Sans ce processus, il n’y aura plus de salinité dans le lac. Mais les filaos qui fixent les dunes sont en train d’être éliminés. Ce qui fait que le vent va transporter le sable vers les points les plus bas où il y a le lac. Si tel est le cas, il n’y aura plus d’espace disponible pour le sel et l’eau. Le lac disparaîtra tout simplement. Pire, si on ne fait pas attention, la mer étant à 6 mètres au-dessus du lac aura tendance à regagner le continent pour occuper l’emplacement actuel du lac », avertit l’universitaire.