Sénégal: le discours de Macky Sall à Paris à la Une

Les quotidiens sénégalais, parvenus mercredi à APA, reviennent sur le discours de Macky Sall au Sommet de Paris et divers autres sujets liés à la politique et aux faits de société.Sommet de Paris sur le financement des économies africaines, « le New Deal » de Macky Sall titre Vox Populi, qui souligne que le président sénégalais a fait un « paquet de réformes » au pays du G20.

Dans EnQuête, Macky Sall explique que ce sommet de Paris ne sera une réussite qu’il parvient à rétablir et porter une dynamique novatrice à trois niveaux : « une réforme urgente des règles, un nouvel état d’esprit de partenariat et de nouveaux paradigmes pour un nouveau New Deal à défaut d’un plan Marshall » pour l’Afrique.

Pour WalfQuotidien, « Macky Sall crache ses vérités » et pointe du doigt les freins au financement des économies africaines.

Suffisant pour L’Observateur pour parler de « New deal et de Plan Marshall » de Paris dans les relations entre la France et l’Afrique.

Le Quotidien estime que « Macky veut deux doses » faisant allusion aux conséquences de la Covid-19 sur l’Afrique. Le chef de l’Etat sénégalais plaide pour l’affectation de 100 milliards de Dts (droits des tirages spéciaux) au lieu de 33 pour l’Afrique. Il demande aussi aux membres du G20 de lever les contraintes pour que l’Afrique puisse produire des vaccins contre la Covid.

Sur un autre registre, EnQuête parle des remous au sein de Benno Bokk Yaakaar (coalition présidentielle) et évoque « l’équation Rewmi », parti d’Idrissa Seck, nouvel allié. Si l’entrisme de l’opposant au sein de l’appareil étatique a permis au président d’élargir sa majorité, il a également été source de nombreux conflits au sein, à la périphérie, et en dehors de l’Alliance pour la République (APR).

Dans Vox Populi, l’activiste Guy Marius Sagna dénonce les « dessous des scandales fonciers » à quelques mois des élections locales. Selon lui, le pouvoir compte se servir des terres pour battre campagne. Pis, ajoute-t-il, « tous les budgets des campagnes présidentielle, législatives, locales sont issus du foncier ».

Un sujet qui mobilise Sud Quotidien qui parle « d’une équation à mille maux ». Dans un dossier où les différents acteurs s’expriment, le journal parle des conflits fonciers et note « un mal persistant »

Au plan sanitaire, WalfQuotidien alerte sur une rupture de gaz anesthésique dans les hôpitaux et souligne que les patients « perdent leur souffle » face au mutisme de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) « testée positive à un déficit de communication ».

En sport, Liverpool peut croire en ses chances de Ligue des champions selon Record. Pour cela, les Reds ne devront pas se louper ce soir face à Burnley prévient le journal. Stades met en exergue la finale de la Coupe de France qui opposera ce soir stade Saint-Denis de Paris, le PSG à Monaco. Deux équipes qui peuvent encore réussir le doublé ou tout perdre.