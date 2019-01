Sénégal : le Conseil constitutionnel valide cinq candidatures à la présidentielle

Le Conseil constitutionnel a publié, lundi matin, la liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle du 24 février 2019.Il s’agit du président sortant, Macky Sall, du leader de Pastef, Ousmane Sonko, de Madické Niang, candidat de la coalition « Madické 2019 », d’Idrissa Seck, président de Rewmi et du professeur Issa Sall qui part sous la bannière du Parti du rassemblement et de l’unité (PUR). Les « Sept sages » ont recalé Khalifa Sall et Karim Wade.

Au total, 27 candidats avaient déposé leurs dossiers de parrainage devant leur permettre de passer la première étape de la candidature à la présidentielle, mais le Conseil constitutionnel avait recalé les 20 pour manque de parrains.

Sept candidats affrontaient alors la deuxième étape de la candidature consistant à l’examen de leurs dossiers par le Conseil constitutionnel.

La loi sur le parrainage des candidats à la présidentielle votée en avril 2018 par l’Assemblée nationale du Sénégal dispose que pour qu’un candidat soit autorisé à briguer le suffrage des Sénégalais, il doit au préalable obtenir le parrainage d’au minimum 0,8% des électeurs (53.000 parrains), 1% au maximum (65.000 parrains) dans au moins sept régions (sur 14).