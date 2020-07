Sénégal : la fédération de football siffle la fin de la saison sans décerner de titres

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé mercredi de mettre de mettre « un terme définitif » aux compétitions de la saison 2019-2020 suspendues à mi-parcours à cause de la Covid-19.Réuni mercredi à son siège, le Comité exécutif de la FSF a également décidé de ne pas décerner de titres et de geler les promotions et relégations à tous les échelons du football national. Cela tient compte « du ratio insuffisant de matchs disputés » pour ladite saison, précise le communiqué parvenu à APA.

La FSF désigne par ailleurs les deux équipes les mieux placées de la Ligue 1 à la dernière journée de la phase aller pour représenter le Sénégal respectivement à la Ligue des champions africaine et à la Coupe CAF. Il s’agit de Teungueth FC et Jaraaf, deux clubs dakarois.

En outre, le démarrage de la nouvelle saison 2020-2021 est fixé au 30 octobre 2020. En sa prélude, la FSF va subventionner plusieurs entités pour un montant d’un peu plus d’un milliard FCFA.

Ainsi, les 14 clubs de Ligue 1 recevront chacun 15 millions là où ceux de Ligue 2 vont empocher 10 millions individuellement. Pour les 24 équipes de National 1 et 32 de National 2, elles auront sept et trois millions respectivement.

Trois millions seront aussi remis aux 10 clubs de première division du football féminin, tandis que deux millions sont prévus pour chacune des 10 équipes de l’échelon inférieur.

Ces subventions « supplémentaires », inscrites dans le « plan de relance post Covid-19 » de la FSF, seront effectives après réception de l’appui de la FIFA pour 870 millions, la CAF pour 290 millions et l’Etat du Sénégal (non précisé).