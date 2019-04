Sénégal : hausse des importations en février

Les importations du Sénégal durant le mois de février 2019 ont connu une augmentation de 46,4 milliards de FCFA (environ 78,880 millions de dollars) par rapport au mois précédent, rapporte l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) dans une note reçue jeudi à APA.Ces importations sont évaluées à 350,9 milliards de FCFA contre 304,5 milliards de FCFA au mois de janvier 2019, soit une hausse de 15,2% en valeur relative. « Ce relèvement est imputable à celui des achats à l’extérieur d’autres véhicules terrestres (23,1 milliards de FCFA contre 9,8 milliards de FCFA au mois précédent), de riz (plus 59,8%), de métaux communs (plus 36,8%) et de produits pétroliers finis (plus 17,4%) », explique l’ANSD.

Cette structure note par ailleurs que l’absence d’importations d’huile brute de pétrole au mois de janvier 2019 contre 39,3 milliards de FCFA au cours de la période sous revue, a renforcé cette hausse.

Toutefois, cette progression des importations a été modérée par le repli des importations de tubes, tuyaux et accessoires (moins 57,8%) et d’autres machines et appareils (moins 16,1%).

Comparées au mois de février 2018, les importations du Sénégal ont connu une hausse de 23,8%. Leur cumul à fin février 2019 s’est établi à 655,4 milliards de FCFA contre 642,2 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2018, soit une hausse de 2,1%.

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers finis (40,2 milliards de FCFA), l’huile brute de pétrole (39,3 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (27 milliards de FCFA), le riz (23,8 milliards de FCFA) et les autres véhicules terrestres (23,1 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal sont la France (16,9%), la Chine (11,7%), le Nigéria (11,2%), la Belgique-Luxembourg (6,1%) et la Russie (4,9%).