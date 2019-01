Sénégal : hausse de plus de 278.000 personnes du nombre de passagers à l’AIBD

Le nombre de passagers enregistré à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) du Sénégal a connu une hausse de 278.551 au terme des onze premiers mois de 2018 comparé à la même période de l’année 2017, selon les données établies mardi par l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).Le cumul des passagers enregistré durant cette période sous revue s’est ainsi établi à 2.270.656 contre 1.992.105 durant les onze premiers mois de 2017, soit une progression de 14%. Cette progression est due essentiellement aux passagers en transit dont le nombre a cru de 26,3% à 177.850contre 140.805 à fin novembre 2017. Le nombre de passagers enregistré à l’arrivée et au départ a aussi contribué à cette évolution avec une hausse respective de 19,8% à 1.048.706 personnes et 7% à 1.044.100 personnes.

Concernant le fret enregistré, il est en légère baisse de 0,6%, s’établissant à 32.347 tonnes contre 32.554 tonnes durant les onze premiers mois de 2017. Cette situation est due essentiellement au fret répertorié au départ de l’aéroport qui est en régression de 26,2% à 12.573 tonnes contre 17.030 tonnes en 2017. Le fret enregistré à l’arrivée de l’aéroport AIBD a, de son coté augmenté de 27,4% à 19.774 tonnes contre 15.524 tonnes en 2017.

Quant au mouvement des aéronefs, l’Asecna note une baisse de 3,5% avec 29.156 avions enregistrés contre 30.287 durant les onze premier mois de 2017.