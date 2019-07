Sénégal : hausse de 7155 tonnes des débarquements de la pêche

Les débarquements de la pêche au Sénégal au terme du mois de 2019 ont enregistré une augmentation de 7.155 tonnes en valeur absolue comparés à la même période de l’année 2018, selon les données établies par la Direction de la pêche maritime (DPM).Le cumul de ces débarquements s’est établi à 76.083 tonnes contre 68.928 tonnes au mois de mai 2018, soit une progression de 10,4% en glissement annuel.

Cette hausse est due essentiellement par la pêche industrielle dont le cumul des débarquements s’est accru de 14,7%, s’établissant à 22.562 tonnes contre 19.671 tonnes au mois de mai 2018.

La pêche artisanale a aussi contribué à la progression du sous-secteur, avec des débarquements qui passent de 49.257 tonnes en mai 2018 à 53.521 tonnes un an plus tard (plus 8,7 %).

Par rapport au mois d’avril 2019 où ils s’élevaient à 66.243 tonnes, les débarquements de la pêche ont connu une hausse de 9840 tonnes en valeur absolue et 14,9% en valeur relative.