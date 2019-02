Sénégal: hausse de 70% des produits arachidiers

Les produits arachidiers du Sénégal ont connu une forte hausse de 70,2% au terme de l’année 2018 comparés à l’année 2017, a appris APA vendredi auprès de la Société nationale des oléagineux du Sénégal (SONACOS).Ces produits se sont établis à 55.100 tonnes contre 32.400 tonnes au terme de l’année 2017, soit une augmentation de 22.700 tonnes. Cette progression est principalement occasionnée par la production de tourteaux et d’huile brute. La première est passée de 19.400 tonnes en 2017 à 31.000 tonnes un an plus tard (plus 59,9%).

Quant à la production d’huile brute, elle s’est établie à 20.100 tonnes contre 13.000 tonnes en 2017 (plus 54,7%).

La production d’huile raffinée au niveau de la Sonacos a aussi progressé en valeur absolue, passant de 100 tonnes en 2017 à 4.100 tonnes un an plus tard.