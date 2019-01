Sénégal : hausse de 68 milliards f cfa des exportations

Les exportations de biens du Sénégal au terme du mois de novembre 2018 ont connu une augmentation de 67,8 milliards de FCFA (environ 115,260 millions de dollars) comparées au mois précédent, selon les données rendues publiques vendredi de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Ces exportations sont évaluées à 172,6 milliards FCFA contre 104,8 milliards de FCFA au mois d’octobre 2018, soit une progression de 64,7% en valeur relative (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar).

Selon la DPEE, « cette performance est, essentiellement, attribuable à l’or non monétaire (plus 61,6 milliards), aux produits pétroliers (plus 12,4 milliards), aux produits alimentaires (plus 3,9 milliards) et aux engrais minéraux et chimiques (plus 3,1 milliards) ».

Concernant spécifiquement l’augmentation des ventes à l’étranger de produits alimentaires, la DPEE souligne qu’elle est, principalement, liée aux produits arachidiers avec plus 3 milliards de FCFA.

En revanche, les exportations d’acide phosphorique et de titane se sont, respectivement, inscrites en baisse de 10,9 milliards de FCFA et 2,7 milliards de FCFA sur la période.

En glissement annuel, les exportations de biens se sont accrues de 62,5 milliards de FCFA en novembre 2018, du fait, principalement, des ventes d’or non monétaire (plus 43,2 milliards), de produits alimentaires (plus 6,4 milliards), notamment halieutiques (plus 2,8 milliards) et arachidiers (plus 2,7 milliards), d’acide phosphorique (plus 3,4 milliards), de produits pétroliers (plus 2,5 milliards) et de zircon (plus 1,7 milliard).

Par contre, les exportations de ciment poursuivent leur tendance baissière avec un recul de 1,4% comparativement à la même période de l’année 2017.