Sénégal : hausse de 0,4% des prix à la consommation

Les prix à la consommation au Sénégal ont connu une augmentation de 0,4% au mois d’octobre2019 comparé au mois précédent, a appris APA auprès de l’agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).L’ANSD explique cette évolution principalement par l’accroissement des prix des services de l’enseignement (+1,0%), des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+0,6%) et des services de santé (+0,4%).

En variation annuelle, les prix à la consommation ont progressé de 1,3%.

Quant au taux d’inflation annuel moyen, il s’est établi à +1,0%.L’inflation sous-jacente s’est relevée de 0,2% en rythme mensuel et de 1,1% en variation annuelle.

Les données de l’ANSD révèlent une appréciation de 0,8% des prix des produits locaux et un recul de 0,5% de ceux des produits importé au mois d’octobre 2019 comparativement au mois précédent. En variation annuelle, ils ont augmenté respectivement de 1,3% et 1,1%.