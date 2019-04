Sénégal : fin de la grève des boulangers

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) a levé, jeudi soir, son mot d’ordre de grève de 3 jours après avoir obtenu auprès des meuniers une baisse sur le prix du sac de farine qui passe de 17 500 à 16 800 F CFA, soit une diminution de 700 francs, a appris APA.« Après 4 heures de discussions, on a bien mesuré les enjeux et compris qu’il fallait faire d’énormes sacrifices pour revenir à une situation normale et pouvoir envisager un futur meilleur. C’est ainsi que nous avons accepté de baisser les prix de 17 500 à 16 800 F CFA, soit une baisse de 700 francs qui impacte nos marges de plus de 600 millions par mois », a expliqué, dans les colonnes du journal Le Quotidien, le président de l’association des meuniers et industriels du Sénégal, Claude Demba Diop.

Par ailleurs, il est prévu mardi prochain la réunion d’une commission technique pour examiner l’introduction d’un nouveau format de pain et l’encadrement des marges bénéficiaires des distributeurs de pain.

« A la suite des travaux de ce comité, le Conseil national de la consommation se réunira pour entériner les décisions et permettre au ministre du Commerce de prendre un arrêté pour fixer les formats mais également les marges de distribution », a fait savoir la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta.

La FNBS avait décrété, depuis mercredi, une grève de trois jours pour réclamer une hausse du prix du pain, rendue nécessaire à ses yeux par l’augmentation du sac de farine.

Pour retrouver sa marge bénéficiaire, elle proposait de remplacer l’actuelle baguette de pain de 190g qui coûte 150 FCFA par une baguette de 200g, vendue 200 FCFA.