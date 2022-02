Sénégal : deux homosexuels dénoncés et arrêtés en pleins ébats dans une mosquée

Deux homosexuels dont un maître coranique, surpris par une femme, ont été dénoncés et arrêtés en pleins ébats dans une mosquée de la capitale sénégalaise.

D’après des sources policières, le premier, majeur, est accusé d’actes contre-nature, pédophilie et détournement de mineur. Le second, quant à lui, est poursuivi pour actes contre-nature. Les enquêtes se poursuivent, pour connaître le fin mot de cette sordide affaire.

Selon les médias locaux, qui remontent l’information, O. Diallo (35 ans) et D. Camara (16 ans), tous deux homosexuels, ont été surpris, par une femme, alors qu’ils avaient des relations intimes. Dénoncés, les deux amants ont fini dans les mailles de la police, et placés en garde à vue, au commissariat de Dieuppeul.



Diallo, à en croire les sources ; est un maître coranique. Le trentenaire, ajoutent les mêmes sources, dispose d’un logement, dans l’enceinte de la mosquée, où il reçoit ses apprenants.

Pendant que tous les regards étaient tournés vers la rencontre Sénégal-Burkina Faso, mercredi 2 janvier 2022, comptant pour la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), deux homosexuels se livraient à leur jeu de jambes en l’air. Les faits sont d’autant plus surprenants qu’ils se sont déroulés sur la terrasse de la mosquée Amitié-Baobab-Karack, à Dakar, pour s’adonner à des actes contre-nature.