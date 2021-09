Sénégal: démarrage du Compact énergie du Millennium Challenge Corporation

Ce programme, fruit de la bonne coopération entre Dakar et Washington, vise à renforcer le secteur de l’électricité au Sénégal.Le « Senegal Power Compact du Millennium Challenge Corporation (appellation anglaise) » est désormais effectif. Il est doté d’une enveloppe de 600 millions de dollars US, soit 330 milliards de FCFA. Il comprend un don de 550 millions de dollars US de la part du gouvernement des États-Unis d’Amérique et une contribution supplémentaire de 50 millions de dollars US du gouvernement du Sénégal.

D’une durée de cinq ans, le programme sera mis en œuvre par le Millennium Challenge Account-Sénégal II (MCA-Sénégal II).

Ce deuxième Compact du MCC est entièrement dédié au secteur de l’électricité. Il vise à réduire la pauvreté au Sénégal à travers le renforcement du secteur de l’électricité, l’amélioration de la fiabilité, l’élargissement de l’accès à l’électricité, notamment en zones rurales et péri urbaines.

Il est également prévu la mise en place d’un cadre réglementaire propice au développement, à l’amélioration des performances et à la viabilité financière du secteur de l’électricité au Sénégal.

« Le Gouvernement du Sénégal est heureux de lancer ce second Compact, fruit de la coopération avec les Etats Unis d’Amérique. (Car) Le secteur de l’énergie constitue un des piliers du Plan Sénégal Emergent (PSE) », a déclaré la ministre du Pétrole et des Energies, Mme Aissatou Sophie Gladima.

Pour l’ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Tulinabo S. Mushingi, « ces nouveaux investissements dans le secteur de l’électricité sont un autre pas en avant pour garantir que tous les Sénégalais aient accès à une électricité fiable ».

De son côté, le Directeur général du MCA-Sénégal II, Oumar Diop a assuré qu’« en tant qu’entité de mise en œuvre du Compact, le MCA-Sénégal II déploiera toutes les compétences et les moyens nécessaires à la réussite du programme. »

Lors du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la République, le Président Macky Sall « a adressé ses vifs remerciements au gouvernement américain pour ce deuxième compact octroyé au Sénégal après le premier consacré aux infrastructures et à l’irrigation ».

C’est la deuxième fois que le Sénégal bénéficie d’un programme de ce genre. Le premier Compact du MCC, entre les deux gouvernements, clôturé en septembre 2015, était doté d’une enveloppe de 300 milliards de FCFA.

Il a stimulé la croissance économique à travers la libération du potentiel de la productivité agricole du pays et l’élargissement de l’accès aux marchés et aux services.

Les projets du Compact I portaient sur des investissements stratégiques dans les réseaux routiers et les systèmes d’irrigation dans la vallée du fleuve Sénégal au nord et en Casamance au sud.