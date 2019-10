Sénégal : baisse de 47 milliards FCFA des exportations de biens

Les exportations de biens du Sénégal au terme du mois d’août 2019 ont connu une baisse de 46,8 milliards de FCFA (environ 79,560 millions de dollars), a appris APA lundi auprès de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Ces exportations sont évaluées à 137,4 milliards de FCFA durant la période sous revue contre 184,2 milliards de FCFA au mois de juillet 2019, soit une baisse de 25,4% en valeur relative.

Selon la DPEE, cette situation reflète le repli des ventes à l’extérieur de produits pétroliers (-12 milliards), de produits alimentaires (-10,2 milliards), d’or non monétaire (-9,1 milliards) et de ciment (-2,4 milliards).

En revanche, les exportations d’acide phosphorique, de zircon, et de titane se sont respectivement renforcées de 3,6 milliards, 0,9 milliard et 0,7 milliard.

Concernant les exportations de produits alimentaires, la baisse observée est essentiellement liée aux produits halieutiques (-7,8 milliards) et aux préparations de soupes, potages et bouillons (-2,8 milliards). Cependant, un renforcement de 1,3 milliard de FCFA des exportations de produits arachidiers est enregistré durant la période sous revue.

En glissement annuel, les exportations de biens du Sénégal ont augmenté de 29,3 milliards de FCFA en août 2019, du fait notamment de l’or brut (+24,8 milliards), des produits alimentaires (+4,7 milliards) et l’acide phosphorique (+2,8 milliards). La hausse des exportations de produits alimentaires est essentiellement attribuable aux produits halieutiques (+3,2 milliards) et arachidiers (+1,8 milliard).

Par ailleurs, la DPEE signale que les exportations d’engrais minéraux et chimiques, de titane et de ciment se sont respectivement repliées de 7,2 milliards, 2,8 milliards et 1,0 milliard sur la période.