Sénégal: baisse de 0,3% des prix à la consommation

Les prix à la consommation au Sénégal ont connu une baisse de 0,3% au mois de février 2020 comparé au mois précédent, annonce l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).Cette évolution provient du repli des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (-0,8%), des services de restaurants et hôtels (-0,3%) ainsi que des articles d’habillement et chaussures (-0,2%).

Cependant, l’ANSD souligne qu’en variation annuelle, les prix à la consommation ont progressé de 1,9%.

L’inflation sous-jacente a progressé de 0,2% en rythme mensuel et de 1,5% en variation annuelle. Les prix des produits locaux se sont repliés de 0,9%, tandis que ceux des produits importés se sont accrus de 1,0% au mois de février 2020 comparativement au mois de janvier 2020.

En variation annuelle, ils ont augmenté respectivement de 1,2% et 2,4%.