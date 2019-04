Sénégal : baisse de 0,3% de l’emploi salarié en février

L’emploi salarié dans le secteur moderne au Sénégal a enregistré une baisse de 0,3% en rythme mensuel, au mois de février 2019 comparé au mois précédent, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Selon la DPEE, cette situation est en liaison, principalement, avec le secteur secondaire qui s’est replié de 0,5%, notamment l’industrie qui connait une baisse de 0,7%. Des pertes nettes d’effectifs sont également notées dans le commerce qui régresse de 1,8%.

En glissement annuel, l’emploi salarié s’est consolidé de 6% durant la période sous revue. « Cette performance est portée par le secondaire (plus 6,7%), particulièrement, l’industrie (plus 8,8%)», souligne la DPEE. Dans la même mouvance, les effectifs du secteur tertiaire sont ressortis en hausse de 5% sur la période, grâce à la bonne dynamique de l’emploi dans les services (plus 5,1%).