Sénégal : AXA solide leader du marché de l’assurance dommage en 2018

La compagnie d’assurance AXA Sénégal est toujours leader du marché de l’assurance dommage en 2018 avec un chiffre d’affaires de 15,584 milliards de FCFA (environ 26,492 millions de dollars), a appris mercredi APA auprès de l’Association des assureurs du Sénégal (AAS).Par rapport à l’exercice 2017 où il s’élevait à 14,769 milliards de FCFA, le chiffre d’affaire d’AXA connait une progression de 5,5% (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar). Ce qui lui confère une part de marché de 13,7% en légère baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport à 2017. Son suivant immédiat demeure Allianz qui réalise un chiffre d’affaires de 14,476 milliards FCFA contre 13,138 milliards CFA en 2017, soit une part de marché de 12,6%, en léger accroissement de 0,1 point de pourcentage.

La troisième place du marché est occupée par la Prévoyance Assurances avec un chiffre d’affaires de 12,036 milliards FCFA (contre 10,388 milliards FCFA en 2017) et une part de marché de 10,06% contre 9,9% précédemment.

En dessous de ce tiercé, arrivent trois compagnies avec un chiffre d’affaires de moins de 8,650 milliards CFA.

NSIA Sénégal est en tête avec 8,609 milliards CFA de chiffre d’affaires (7,6% de part de marché). Elle est suivie de Saham (8,538 milliards de chiffre d’affaires et 7,5% de part de marché) et d’AMSA Assurance (8,520 milliards de chiffre d’affaires et 7,5% de part de marché).

Le milieu du tableau est occupé par sept compagnies dont les chiffres d’affaires sont compris entre 7 et 3 milliards CFA et une part de marché globale de 32,3%. Askia est la mieux positionnée avec 7,331 milliards de chiffre d’affaires. Viennent ensuite les compagnies CNART, Sonam S.A, Sunu, Assurance la sécurité sénégalaise (ASS), Salama et Sonam Mutuelle avec respectivement des chiffres d’affaires de 6,614 milliards, 6,399 milliards, 6,060 milliards, 3,984 milliards, 3,404 milliards et 3,089 milliards.

La queue de peloton est occupée par les compagnies La Providence (1,972 milliard de chiffre d’affaires FCFA), Wafa (1,923 milliard), la SONAC (1,790 milliard), la SAAR (1,731 milliard), la Caisse nationale d’assurance agricole du Sénégal (1,578 milliard FCFA) et la Mutuelle d’assurance agricole du Sénégal (128 millions FCFA).

Au terme de l’année 2018, 19 sociétés se disputaient le marché de l’assurance dommage au Sénégal. Elles ont réalisé un chiffre d’affaires global de 113,769 milliards FCFA (plus 9%).