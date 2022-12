Sénégal : appui aux Petites et Moyennes Entreprises

Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) des entreprises du Sénégal va allouer plus d’un milliard de FCFA à des PME pour soutenir leur développement.Les économies très extraverties des pays en voie de développement subissent de plein fouet les impacts des crises exogènes. Plusieurs denrées de grande consommation ont vu leurs prix s’envoler à cause de la hausse vertigineuse des coûts de l’énergie consécutive à la guerre russo-ukrainienne. Cette situation a amené plusieurs pays à repenser leurs modèles de développement en incitant les populations à davantage consommer les produits locaux, mais aussi en donnant plus de force aux entreprises nationales.

C’est dans ce dernier segment qu’agit le Bureau de Mise à Niveau en apportant plus de ressources aux PME sénégalaises. Trente-et-une entreprises ont signé, vendredi à Dakar, leur convention avec le BMN qui les accompagnera dans leur plan de Mise à Niveau.

« Globalement pour 5,8 milliards qui vont être investis par ces entreprises, le Bureau de Mise à Niveau va leur octroyer 1,7 milliards francs CFA de prime. Ces entreprises s’engagent à créer de la valeur, de la richesse, et aussi de l’emploi. C’est également quelque 1029 emplois qui vont être consolidés et nous escomptons la création de 429 autres », a expliqué la directrice du BMN, Fatou Dyena Ba.

Cette initiative entre dans le cadre d’un programme spécial dénommé : « Initiative spéciale, formation et emploi » que le BMN développe avec la coopération allemande et le projet « Ville durable » du Programme des Nations Unies pour le développement industriel qui est financé par le Fonds mondial pour l’environnement.

Les résultats attendus grâce à l’appui de la mise à niveau sont : l’augmentation du chiffre d’affaires, l’amélioration de compétitivité, la création d’emplois, l’amélioration de la qualité des produits et services, le développement du potentiel à l’export, a indiqué le Président du Comité de Pilotage du Bureau de Mise à Niveau, Antoine Ngom.

Présidant la rencontre, le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana, a fait savoir que « la mise à niveau constitue pour l’entreprise une exigence continue et rigoureuse pour sa survie et son développement. Elle se traduit par une double transition portée d’une part par l’acquisition d’une compétitivité durable en termes de qualité, d’innovation, de prix et d’autre part par une capacité de surveillance et de maitrise d’éducation technologique et d’étude des marchés ».

Des entreprises qui se sont distinguées dans leur domaine d’activité grâce à l’accompagnement du BMN ont été décorées à l’occasion de cette rencontre.